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Abdülhamid Han Anıldı

Semerkand Malatya Vakfı ve Battalgazi Belediyesi tarafından vefatının 100. yılında ‘Son Sultan Abdülhamid Han’ı Anlamak’ programı düzenlendi.

Abdülhamid Han Anıldı

Semerkand Malatya Vakfı ve Battalgazi Belediyesi tarafından vefatının 100. yılında ‘Son Sultan Abdülhamid Han’ı Anlamak’ programı düzenlendi.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:07
Abdülhamid Han Anıldı

Sultan Abdülhamid Han’ın vefatının 100. yıl dönemi vesilesiyle Semerkand Malatya Vakfı, Battalgazi Belediyesi, Tümsiad Malatya Şubesi, Mostar Gençlik, Beşir Derneği Malatya Şubesi ile birlikte organize ettiği Ozan Bodur ve İsmail Göktürk’ün katıldığı, Orhan Karaağaç’ın sunduğu ‘Abdülhamid Han'ı Anlamak’ adlı program Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konuşmacı İsmail Göktürk ve Ozan Bodur, Abdülhamid Han döneminin zorluğu ve yanlış algılar üzerindeki kalıplaşmış cümleler hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Programa Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Semerkand Malatya Vakfı Başkanı Ali Birgin, TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Beşir Derneği Malatya Şube Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Semerkand Malatya Vakfı Başkanı Ali Birgin, “Türkiye’nin birçok yerinde düzenlenen ‘Vefatının 100. yılında Büyük Sultan Abdulhamid Han’ı Anlamak’ programını bugün Malatya’mızda gerçekleştiriyoruz. Abdülhamid Han’ı anlamak ve anlatmak zor, ancak vefatının 100. yılında bir nebze toplumu ve gençliği bilinçlendirmek üzere bu programı düzenledik. Abdulhamid Han’ı ve onun büyük İslam davasını herkese anlatmak bizlerin üstüne vebaldir. Vefatından 100 yıl sonra burada anıyoruz, inşaallah anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Bu faaliyetler kapsamında Mostar Dergisi özel sayısı çıkarıldı. Bizlere her daim desteğini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, programda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve tüm halkımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

“ABDÜLHAMİT’İ ANLAMAK GÜNÜMÜZDE OYNANAN OYUNLARI ANLAMAK DEMEK”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Abdulhamid Han’ı anlamak demek günümüzde oynanan bütün oyunları görmek demektir. Abdulhamid Han’a oynanan oyunlar bugün aynı kişiler tarafından ülkemize yönelik şekilde oynanmaktadır. Bizler her daim uyanık ve diri olmalıyız. Büyük Sultan Abdulhamid Han’ı vefatının 100. yılında anmamıza vesile olan Semerkand Malatya Vakfımızdan Allah razı olsun. Programda emeği geçen ve yoğun katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Abdülhamid HanMalatyaAli BirginMurat GümüşSelahattin Gürkan
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