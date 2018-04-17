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Abdal Musa Lokması Etkinliği Yapıldı

Yazıhan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Abdal Musa Lokması etkinliği bu yıl da yapıldı.

Abdal Musa Lokması Etkinliği Yapıldı

Yazıhan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Abdal Musa Lokması etkinliği bu yıl da yapıldı.

17 Nisan 2018 Salı 14:18
Abdal Musa Lokması Etkinliği Yapıldı

Yazıhan Belediyesi ve Fethiye Muhtarlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik Fethiye Kültür Merkezi’nde Yazıhan Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, daire amirleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Anadolu’nun en ünlü erenlerinden biri kabul edilen Abdal Musa, Abdal Musa Sultan olarak da bilinmektedir. Düşünür ve ozanlar arasında oldukça önemli bir yeri olan Abdal Musa, tasavvuf için de bir o kadar kıymetli isimlerden biridir. Hem Horasan erenleri arasında yer alan hem de Osmanlı Devleti ordusunda bulunan Abdal Musa askerliği sırasında dahi, ordunun en saygı duyulan isimlerinden biri olmuştur. Abdal Musa Lokması, oluşturulacak bir heyetin önderliğinde yapılan birlikteliğin simgesidir. Yapılacak hazırlık da herkesin katkısının sağlanması amaçtır. Alınan kurbanlar, bu heyetin kontrolünde dualar yapılarak kesilir” şeklinde konuştu.

İNSANLARI BİR ARAYA GETİREN KAYNAŞMA BİÇİMİ

Kaymakam Akça ise, “Abdal Musa, aynı zamanda Alevi nizamının da son büyük kurucusudur. 13. yüzyılın ortalarında, Malya Ovası’nda yaşanan büyük Alevi kıyımından sonra dağılan Alevi erkanını ve ocak sistemini tekrar kurumlaştıran Abdal Musa’dır. Onun asıl önemi bu vasfından, Alevi yoluna yaptığı bu unutulmaz hizmetten gelir. Geleneklerimiz içerisinde önemli bir yeri olan Abdal Musa Lokması, her yıl düzenli olarak yapılan, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini teşkil eden, insanları bir araya getiren kaynaşma biçimidir. Birlik ve dirliği temsil eden Abdal Musa çok önemli bir faktördür. Kesilen kurbanlar ve yiyecekler toplu olarak yenir. Ayrıca evinde kendi imkanlarıyla hazırlamış oldukları yiyecekleri de getirerek, orada bulunan herkesle paylaşma ve dağıtılması ve yenmesidir. Abdal Musa lokmasında ki asıl bilinmesi gereken nokta, birlik ve beraberliğin önemini vurgulamaktadır” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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YazıhanMalatyaLokma EtkinliğiNevzat Öztürk
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