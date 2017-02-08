ÇALIŞMALAR KIRSALDA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Toplamda 923 kilometrelik asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi; bu çalışmaların 235 kilometresini merkez ilçelerde yaparken, 688 kilometresini ise kırsalda gerçekleştirdi. Birçok ilçede yerinde malzeme üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi, asfalt seriminden önce yollarda altyapının yanı sıra, yol standartlarının geliştirilmesi noktasında da çalışmalar yaptı. Kırsal mahalle yollarının büyük bölümünde yol genişletme çalışmaları da yapan ekipler, tüm zorlu şartlara rağmen 2016 yılını yoğun bir şekilde geçirdi.
ÇALIŞMALAR YARIDA KALMIŞTI
Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı içerisinde önceden belirlemiş olduğu program doğrultusunda asfalt çalışmalarını sürdürmekte iken; çalışmaların en yoğun olduğu dönemde yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi süreci nedeniyle çalışmalar yaklaşık bir ay boyunca durmak zorunda kalmıştı. Araç ve iş makinelerinin tedbir amaçlı askeri birliklerin önünde giriş ve çıkışları engellemek amacıyla bekletilmesi nedeniyle bir ay boyunca sahada herhangi bir çalışma yapılamadı.
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