Malatya Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama alanında çalışmalarına devam ediyor. 2016 yılı içerisinde kent genelinde, 923 kilometrelik asfalt çalışması yapılırken, bu çalışmalarda toplam 260 bin 503 ton asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı içerisinde ilçelerde sıcak asfalt yapımına ayrıca ağırlık vererek, bazı yollarda ilk kez sıcak asfalt kullandı.



Büyükşehir Belediyesi finişer makineleri ile 106 kilometre, greyder iş makineleri ile de 251 kilometre sıcak asfalt serimi yaptı. 410 kilometre birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapan Büyükşehir, 140 kilometre de ikinci kat sathi asfalt kaplama çalışması yaptı.

ÇALIŞMALAR KIRSALDA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplamda 923 kilometrelik asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi; bu çalışmaların 235 kilometresini merkez ilçelerde yaparken, 688 kilometresini ise kırsalda gerçekleştirdi. Birçok ilçede yerinde malzeme üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi, asfalt seriminden önce yollarda altyapının yanı sıra, yol standartlarının geliştirilmesi noktasında da çalışmalar yaptı. Kırsal mahalle yollarının büyük bölümünde yol genişletme çalışmaları da yapan ekipler, tüm zorlu şartlara rağmen 2016 yılını yoğun bir şekilde geçirdi.

ÇALIŞMALAR YARIDA KALMIŞTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı içerisinde önceden belirlemiş olduğu program doğrultusunda asfalt çalışmalarını sürdürmekte iken; çalışmaların en yoğun olduğu dönemde yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi süreci nedeniyle çalışmalar yaklaşık bir ay boyunca durmak zorunda kalmıştı. Araç ve iş makinelerinin tedbir amaçlı askeri birliklerin önünde giriş ve çıkışları engellemek amacıyla bekletilmesi nedeniyle bir ay boyunca sahada herhangi bir çalışma yapılamadı.

HABER MERKEZİ