10 Şubat 2017 Cuma

900 çalışana yangın eğitimi veriliyor

20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İlkyardım Eğitim Merkezi’nin açılışında konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Malatya da son 1 yıl içinde il, ilçe okul ve kurumlarımızda çalışanlara yönelik olarak ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi. Ayrıca 900 çalışanımıza yangın eğitimi vermekteyiz” dedi.

08 Şubat 2017 Çarşamba 12:53
900 çalışana yangın eğitimi veriliyor

  20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İlkyardım Eğitim Merkezi açıldı. Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sadun Kılınç, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Murat Sarıbaş ve kursiyerler katıldı.
  İlkyardım Eğitim Merkezi açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesi ile çalıştıklarını belirterek, eğitim ve öğretimin ancak sağlıklı ve güvenli okullarda bilinçli çalışanlarla en yüksek seviyeye ulaşacağını söyledi.

HEPİMİZİN GÖREVİ
  “İş Sağlığı ve Güvenliğini Özümsemek ve Uygulamak hepimizin görevidir” diyen Tatlı; “Ülkemizde birçok insanın ilkyardım eğitimi eksikliğinden ve acil durumlarda uygulanan yanlış yöntemler ile birçok insan kalıcı sakat kalabilmekte veya ölebilmektedir. Bu nedenle İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından, Malatya da son 1 yıl içinde il, ilçe okul ve kurumlarımızda çalışanlara yönelik olarak ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi.  Ayrıca 900 çalışanımıza yangın eğitimi vermekteyiz” şeklinde konuştu.

RİSKLERİ İNDİRGEMEYE ÇALIŞIYORUZ
  Kurs hakkında bilgiler veren İl Koordinatörü Murat Sarıbaş ise, “İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak çıkan tehlikelerden insanları korumak, tehlikeleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir düzeye indirmek amacı ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda İlimizde bulunan 730 kurumumuzda risk analizlerini yaparak tehlikeleri belirledik ve düzeltici önleyici faaliyetlerle riskleri kabul edilebilir seviyeye indirgemeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL
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