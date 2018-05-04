90 Kişilik İşçi Alımına 211 Kişi Başvurunca ...

Darende Öğretmen evi toplantı salonunda yapılan kura çekiminde heyecanlı dakikalar yaşandı. İş umudu ile bekleyenlerden bazıları sevindi bazıları ise salondan üzgün ayrıldı.

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser burada yaptığı konuşmada hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit şekilde hizmet götürdüklerini ifade ederek, işçi alımının herkese hayırlı olmasını diledi.

Yapılan kura çekimine Darende Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu da katılırken noter huzurunda yapılan çekimler sonucu 90 kişi işe alınmaya hak kazandı.