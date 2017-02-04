Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Vehbi Aluçlu, tehlikenin kapımızda olduğunu dile getirdi. Aluçlu, “Malatya Kuzey Anadolu fayı ile çevrili bir bölgede yer alıyor. Bu fay İran’dan başlayıp, Bingöl Karlıova’da çatallaşarak ikiye ayrılıyor. Bu fayın adı Kuzey Anadolu fayı, bu fay İstanbul'a kadar uzanıyor. Öbürü ise Elazığ Palu’dan başlayıp, Hazar Gölü, Pütürge Şiro Çayı, Adıyaman Sincik, Gölbaşı, Türkoğlu, Hatay ve oradan da Mısır’a doğru uzanan bir fay. Bu fay da güneyimizde yer alıyor. Batımızda geçen bir fay daha var. Bu da Sürgü, Doğanşehir, Yazıhan ve Hekimhan’a uzanan bir fay görünümünde. Bu fayın deprem üretme olasılığı yüksek değil. Yani 4 ya da 5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde bir fay” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İHA