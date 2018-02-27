Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118795
ALTIN
162.328
DOLAR
3.7888
STERLİN
5.2794
EURO
4.6670

9 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Malatya'da gerçekleştirilen tombala operasyonunda 35 şahsa 9 bin lira para cezası kesildi.

9 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Malatya'da gerçekleştirilen tombala operasyonunda 35 şahsa 9 bin lira para cezası kesildi.

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 15:19
9 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak'ta bir iş yerinde yasa dışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Bahse konu iş yerine yapılan baskında içeride yasa dışı olarak tombala oynandığı tespit edilirken, tombala makinesi, 4 adet televizyon, pinpon topları, oyun kartları ve oyun pullarına el konuldu. 35 şahsa kabahatler kanunundan toplam 9 bin 60 TL para cezası kesildi.


Öte yandan, polisin yaptığı şok uygulamalarda 3 silah ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekiplerince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için vatandaşlar ve araçlar üzerinde şok uygulamalar yaptı. Yapılan bu uygulamalarda 3 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile ele geçirildi. Olayla ilgili F.A., A.Y. ve H.T. gözaltına alındı.


Ayrıca 132 GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada silahlı yağmadan 18 yıl 5 ay hapis cezası olan M.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
9 Bin Lira CezaMalatyabusabah HaberSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDAN MEHMETÇİĞE DESTEK
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDAN MEHMETÇİĞE DESTEK
MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL VE TUNCELİ İLLERİNİ KAPSIYOR
MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL VE TUNCELİ İLLERİNİ KAPSIYOR
CHP 'DEN ŞEKER FABRİKASINA ZİYARET
CHP 'DEN ŞEKER FABRİKASINA ZİYARET

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim