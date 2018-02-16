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87 YAŞINDA AMA!

Malatya'da yaşayan 87 yaşındaki Ahmet Türk, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için yakınlarının yardımıyla geldiği Askerlik Şubesine başvurdu.

87 YAŞINDA AMA!

Malatya'da yaşayan 87 yaşındaki Ahmet Türk, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için yakınlarının yardımıyla geldiği Askerlik Şubesine başvurdu.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 13:20
87 YAŞINDA AMA!

Yakınlarının yardımı ile Malatya Asker Alma Şube Başkanlığı önüne gelen Ahmet Dede, zafer marşları söyleyerek düşmanla mücadele etmek istediğini dile getirdi. 2 yıl askerlik görevi yaptığını belirten Türk, “2’nci Ordu 5’inci Kolordu 6’ıncı Tümen 50’inci piyade alayında iki sene boyunca askerlik yaptım ve vatanı korudum. Türkiyemize, Cumhuriyetimize, İslam alemine, meclisimize Allah yardım etsin. Düşmanın şerrinden Allah bizleri korusun” dedi.
Gönüllü olarak askere gitmek istediğini ifade eden Ahmet Dede, “Beni askere alsınlar ki Mehmetçiğimize yardım edeyim. 24 saat içinde beni askere alsınlar, gücüm ve kuvvetim olduğu sürece askerlerimizin yanında olacağım. Vatanıma hizmet etmek istiyorum” şeklinde konuştu.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Peygamber ocağı olduğunu kaydeden Ahmet dede, “Ölürsen şehitsin, kalırsan gazisin. Askerlerimizi Allah’ım korusun. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istiyorum. Vatanımı korumak için beni gönüllü olarak askere alsınlar yeter ki bana silah versinler. Mehmetçiğimle beraber omuz omuza birlikte savaşayım. Vatan hainlerini öldüreyim, bana asker elbisesi versinler” diye konuştu.
Ahmet Dede, daha sonra yakınları ile birlikte Asker Alma Şube Başkanlığına girerek gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.
 

İHA

Son Güncelleme: 16.02.2018 17:16
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