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82 MAHALLE MUHTARI BİR ARAYA GELDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde, AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı ile 82 mahalle muhtarının katıldığı istişare toplantısında Yeşilyurt ilçesinin yatırımları ele alındı.

82 MAHALLE MUHTARI BİR ARAYA GELDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde, AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı ile 82 mahalle muhtarının katıldığı istişare toplantısında Yeşilyurt ilçesinin yatırımları ele alındı.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 13:45
82 MAHALLE MUHTARI BİR ARAYA GELDİ

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt, bir bütün halinde gelişimini sürdürmektedir, bizim en büyük gücümüz; kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizdir. Yeşilyurt’un emrindeyiz, hemşerilerimize hizmet etmek bizim için şereftir. Malatya’nın gelişen yüzü Yeşilyurt, sağlıklı ve planlı bir şekilde büyümesini sürdürmektedir” diye konuştu.

Başkan Polat konuşmasının sonunda,24 Şubat 2018 Cumartesi günü AK Parti Malatya 6.İl Kongresine katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım’ı Malatya ve Yeşilyurt’a yakışır şekilde misafir edilmesi gerektiğini hatırlatırken, mahalle muhtarlarının desteklerini beklediklerini ifade etti.

HESAPLARI BOZMAK İÇİN…

AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı ise, Yeşilyurt ilçesinde görev yapan 82 mahalle muhtarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti paylaştıktan sonra yaptığı konuşmada, “Yeşilyurt’u böyle birlik ve beraberlik içerisinde görünce Yeşilyurt Belediyesinin başarısının nereden geldiğini daha iyi anlamış olduk. Yeşilyurt Belediyesinin başarılı hizmetlerinin arkasında muhtarlarımızın birlik ve beraberliği ile Belediye Başkanımıza vermiş oldukları destekleri vardır. İlçemizdeki kardeşliğin, saygı ve sevginin üst seviyede olması ülkemiz, bölgemiz ve kentimiz adına önemlidir. Muhtarlarımıza değer veren, önemseyen, hepimize muhtarların önemli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanımız ‘Ben Türkiye’nin Muhtarıyım’ diyerek sizlere verdiği önemi her platformda ortaya koyuyor. Görev yaptığı mahalledeki tüm sorunları yakından bilen, insanların iyi ve kötü günlerinde yanında olan muhtarlarımız bizimde görüşlerine başvurduğumuz güvendiğimiz insanlardır. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların hesabını bozmak için birlikteliğimizi koruyacağız, saflarımızı daha sık tutacağız, onların tüm oyunlarını bozacağız ve vatanımıza sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Toplantı sırasında istek ve önerilerini paylaşan mahalle muhtarları da, yapımı tamamlanarak anahtarları teslim edilen 11 adet  ‘Muhtar Evi’ projesi başta olmak üzere yapılan diğer hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısına AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Caner Kaymaz, Muhtar Derneklerinin Başkanları ve 82 mahalle muhtarı katıldı. (Bülten)busabahmalatya.com 

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