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81 İlin Belediyesi Malatya’da

Malatya Büyükşehri Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. 7-8 Mayıs 2018 tarihinde 81 ilin belediyelerinin katılımıyla “Atıksu Arıtma Çalıştayı” düzenliyor.

81 İlin Belediyesi Malatya’da

Malatya Büyükşehri Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. 7-8 Mayıs 2018 tarihinde 81 ilin belediyelerinin katılımıyla “Atıksu Arıtma Çalıştayı” düzenliyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 21:00
81 İlin Belediyesi Malatya’da

Büyükşehir süreciyle kurulan ve Malatya’nın tamamının altyapısını yenilemek için çalışmalar yapan MAKSİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Altyapı çalışmalarının yanı sıra çalıştaylar düzenleyerek etkin ve verimli çalışmalar yapıyor. Su kayıplarının kontrol edilmesi ve sisteme kazandırılmasıyla ilgili 26-27 Ekim 2017 tarihinde 81 ilden 150 kişinin katılımıyla; 1. Su Kayıpları Çalıştayı Malatya’da yapılmıştı. İçmesuyu kadar kullanılan suların arıtılarak değerlendirilmesinde öneminin farkında olan MASKİ çalıştaylarına bir yenisini ekledi. 

UZMAN AKADEMİSYENLER KATILACAK

Kurulduğu günden beri altyapı çalışmalarının yanı sıra İleri Biyoloji Atıksu Arıtma Tesisi’ndeatıksuları arıtıp, doğaya kazandırarak çevre ve insan sağlığını koruyor. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. 7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde 81 ilin belediyelerinin katılımıyla  “Atıksu Arıtma Çalıştayı” düzenliyor. 81 il belediyelerinden katılımcılar, alanında uzman akademisyenlerin katılacağı çalıştay MASKİ Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilecek. Çalıştayda yapılacak sunumların ardından MASKİ Genel Müdürlüğüne ait İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne teknik gezi düzenlenecek. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MASKİAtıksuMalatyaçalıştay
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