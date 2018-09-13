8 parsel satışa çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan 8 parseli açık teklif usulü ile satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, “Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya ili, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda, Encümen huzurunda, ihale listemizin 1, 2, 3, 4 ve 5. sırasındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile geriye kalan taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi ihale bedelinin yüzde 40’ının peşin, geri kalan kısmın ise peşin ödeme tarihinin son gününden başlamak şartı ile 1’er (bir) aylık zaman aralıklarında 5 (beş) eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır” denildi.

Resmi gazetede yayımlanan ada parsel ve geçici teminat ise şu şekilde oluştu:

SIRA NO MAH. KÖY ADA PARSEL PARSEL ALANI İMAR DURUMU/ CİNSİ GEÇİCİ TEMİNAT TAHMİN EDİLEN BEDEL İHALE TARİH VE SAATİ İHALE TÜRÜ 1 BAHÇEBAŞI 579 1 4453,20 TİCARET 93.518,00 TL 3.117.240,00 TL 27/09/2018-Saat: 14:30 Kapalı Teklif 2 BAHÇEBAŞI 579 2 5058,94 TİCARET 106.238,00 TL 3.541.258,00 TL 27/09/2018-Saat: 14:30 Kapalı Teklif 3 BAHÇEBAŞI 578 1 7289,23 ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI 153.074,00 TL 5.102.461,00 TL 27/09/2018-Saat: 14:30 Kapalı Teklif 4 BAHÇEBAŞI 578 2 7289,23 ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI 153.074,00 TL 5.102.461,00 TL 27/09/2018-Saat: 14:30 Kapalı Teklif 5 BAHÇEBAŞI 577 1 6511,82 ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI (YURT) 117.213,00 TL 3.907.092,00 TL 27/09/2018-Saat: 14:30 Kapalı Teklif 6 YEŞİLTEPE 143 6 1601,75 TİCARET E=1.50 Hmax=12.50 31.235,00 TL 1.041.137,50 TL 27/09/2018-Saat: 14:30 Açık 7 YEŞİLTEPE 143 7 1609,57 TİCARET E=1.50 Hmax=12.50 31.387,00 TL 1.046.220,50 TL 27/09/2018-Saat: 14:30 Açık 8 YEŞİLTEPE 143 9 1602,35 TİCARET E=1.50 Hmax=12.50 31.246,00 TL 1.041.527,50 TL 27/09/2018-Saat: 14:30 Açık

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