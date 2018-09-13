8 parsel satışa çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan 8 parseli açık teklif usulü ile satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, “Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya ili, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda, Encümen huzurunda, ihale listemizin 1, 2, 3, 4 ve 5. sırasındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile geriye kalan taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi ihale bedelinin yüzde 40’ının peşin, geri kalan kısmın ise peşin ödeme tarihinin son gününden başlamak şartı ile 1’er (bir) aylık zaman aralıklarında 5 (beş) eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır” denildi.
Resmi gazetede yayımlanan ada parsel ve geçici teminat ise şu şekilde oluştu:
|
SIRA
NO
|
MAH.
KÖY
|
ADA
|
PARSEL
|
PARSEL
ALANI
|
İMAR DURUMU/
CİNSİ
|
GEÇİCİ
TEMİNAT
|
TAHMİN EDİLEN
BEDEL
|
İHALE TARİH
VE SAATİ
|
İHALE
TÜRÜ
|
1
|
BAHÇEBAŞI
|
579
|
1
|
4453,20
|
TİCARET
|
93.518,00 TL
|
3.117.240,00 TL
|
27/09/2018-Saat: 14:30
|
Kapalı
Teklif
|
2
|
BAHÇEBAŞI
|
579
|
2
|
5058,94
|
TİCARET
|
106.238,00 TL
|
3.541.258,00 TL
|
27/09/2018-Saat: 14:30
|
Kapalı
Teklif
|
3
|
BAHÇEBAŞI
|
578
|
1
|
7289,23
|
ÖZEL EĞİTİM
TESİS ALANI
|
153.074,00 TL
|
5.102.461,00 TL
|
27/09/2018-Saat: 14:30
|
Kapalı
Teklif
|
4
|
BAHÇEBAŞI
|
578
|
2
|
7289,23
|
ÖZEL EĞİTİM
TESİS ALANI
|
153.074,00 TL
|
5.102.461,00 TL
|
27/09/2018-Saat: 14:30
|
Kapalı
Teklif
|
5
|
BAHÇEBAŞI
|
577
|
1
|
6511,82
|
ÖZEL EĞİTİM
TESİS ALANI (YURT)
|
117.213,00 TL
|
3.907.092,00 TL
|
27/09/2018-Saat: 14:30
|
Kapalı
Teklif
|
6
|
YEŞİLTEPE
|
143
|
6
|
1601,75
|
TİCARET
E=1.50
Hmax=12.50
|
31.235,00 TL
|
1.041.137,50 TL
|
27/09/2018-Saat: 14:30
|
Açık
|
7
|
YEŞİLTEPE
|
143
|
7
|
1609,57
|
TİCARET
E=1.50
Hmax=12.50
|
31.387,00 TL
|
1.046.220,50 TL
|
27/09/2018-Saat: 14:30
|
Açık
|
8
|
YEŞİLTEPE
|
143
|
9
|
1602,35
|
TİCARET
E=1.50
Hmax=12.50
|
31.246,00 TL
|
1.041.527,50 TL
|
27/09/2018-Saat: 14:30
|
Açık
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TAHİR ÖZÇELİK