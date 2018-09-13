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8 parsel satışa çıkarıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan 8 parseli satışa çıkardı.

8 parsel satışa çıkarıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan 8 parseli satışa çıkardı.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:38
8 parsel satışa çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan 8 parseli açık teklif usulü ile satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, “Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya ili, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda, Encümen huzurunda, ihale listemizin 1, 2, 3, 4 ve 5. sırasındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile geriye kalan taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi ihale bedelinin yüzde 40’ının peşin, geri kalan kısmın ise peşin ödeme tarihinin son gününden başlamak şartı ile 1’er (bir) aylık zaman aralıklarında 5 (beş) eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır” denildi.

Resmi gazetede yayımlanan ada parsel ve geçici teminat ise şu şekilde oluştu:

SIRA

NO

MAH.

KÖY

ADA

PARSEL

PARSEL

ALANI

İMAR DURUMU/

CİNSİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

TAHMİN EDİLEN

BEDEL

İHALE TARİH

VE SAATİ

İHALE

TÜRÜ

1

BAHÇEBAŞI

579

1

4453,20

TİCARET

93.518,00 TL

3.117.240,00 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Kapalı

Teklif

2

BAHÇEBAŞI

579

2

5058,94

TİCARET

106.238,00 TL

3.541.258,00 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Kapalı

Teklif

3

BAHÇEBAŞI

578

1

7289,23

ÖZEL EĞİTİM

TESİS ALANI

153.074,00 TL

5.102.461,00 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Kapalı

Teklif

4

BAHÇEBAŞI

578

2

7289,23

ÖZEL EĞİTİM

TESİS ALANI

153.074,00 TL

5.102.461,00 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Kapalı

Teklif

5

BAHÇEBAŞI

577

1

6511,82

ÖZEL EĞİTİM

TESİS ALANI (YURT)

117.213,00 TL

3.907.092,00 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Kapalı

Teklif

6

YEŞİLTEPE

143

6

1601,75

TİCARET

E=1.50

Hmax=12.50

31.235,00 TL

1.041.137,50 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Açık

7

YEŞİLTEPE

143

7

1609,57

TİCARET

E=1.50

Hmax=12.50

31.387,00 TL

1.046.220,50 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Açık

8

YEŞİLTEPE

143

9

1602,35

TİCARET

E=1.50

Hmax=12.50

31.246,00 TL

1.041.527,50 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Açık

busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

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Parsel
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