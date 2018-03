8 MART SERGİSİ

Kongre ve Kültür Merkezi Fehmi Kolçak Devlet Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına Vali Ali Kaban’ın yanı sıra, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, çok sayıda sanatçı ve davetliler katıldı. Çeşitli Üniversitelerde görev yapan 8 kadın akademisyen tarafından oluşturulan eserlerin sergilendiği sergide konuşan Vali Kaban, “8 Mart dolayısıyla 8 hanımefendi tarafından yapılmış her biri kendine özgü her biri kendini yansıtan gerçek anlamda bir yansıtma azmindeki eserlerle oluşturulan güzel bir sergi. Bu anlamda bu salonun hazırlanmasında başarılı bir çalışma yürüten Kültür müdürümüz ve çalışanlarını kutladığım gibi sergiye katılan hanımefendileri de kutlamadan geçemiyorum. Şuana kadar 4'üncü ressamımızın çalışmalarını inceliyoruz her biri birbirinden güzel her biri birbirinden farklı her biri kendini yansıtan eserler. Sanatçılarımızın dünya kadınlar gününü kutluyorum nice güzel sergilere” şeklinde konuştu.



Kadın sanatçılar tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen eserlerin sergilendiği serginin Malatya için çok önemli olduğunu belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Kadın sanatçılarımız 8 Mart'ı sanatla duyurmuş oluyorlar, onun için bunu çok önemsiyorum. Ayrıca kültür müdürlüğümüzün böyle güzel sergilerle kıymetli sanatçılarımızı şehrimizde ağırlamasından büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

45 eserin sergilendiği serginin 10 gün boyunca ziyarete açık olacağını bilgisini paylaşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ise, “Kadın sanatçılarımız tarafından her biri birbirinden farklı özgün 45 eserden oluşan sergi 10 gün Malatya halkımızın gezmesi için sergi açık olacak. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum sergiye emeği geçen kadın sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ressam Şule Baydemir de, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7 arkadaşımız ile birlikte böyle güzel bir günde beraber olmak istedik ve yaptığımız eserleri sergiledik. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Kaban ve beraberindekiler, açılış sonrası sergiyi gezerek eserlerin sahiplerinden bilgi aldı. busabahmalatya.com