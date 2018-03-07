Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116842
ALTIN
161.667
DOLAR
3.7998
STERLİN
5.2750
EURO
4.7061

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Mart 2018 Çarşamba 15:08
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Tüm kadınların Kadınlar Gününü kutladığını belirten Çakır, “Kadınlarımızın sadece bir gün değil her gün hatırlanmasını ve hak ettikleri değeri görmelerini diliyorum. Kadınlarımız aile kurumumuzun temel taşı ve koruyucularıdır. Yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız kadınlarımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizleri eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati fedakârca karşılıksız veren yegane varlıklarımızdır. İnancımızda ve medeniyet tarihimizde insanlar arasında her türlü ayrımcılık reddedilmiştir. Bir kişinin diğerinden bir üstünlüğü olmamıştır. Adalet ve eşitliği en büyük değerler arasında sayan milletimiz, hiçbir zaman kişiler arasında ayrımcılık yapmamıştır. Bizler, kadın ve erkeği birbirine karşı sorumlu gören bir kültürün ve geleneğin temsilcileriyiz. İnancımız kadını, aşağılandığı, insan olarak bile görülmediği cehaletin kirli zihniyetinden kurtararak hak ettiği değere kavuşturmuştur. Kadınlar bizim anamız, bacımız, yavrumuz ve hayat arkadaşımızdır. O’nlar bizim dünyamızı, yuvamızı ve hayatımızı güzelleştiren, yaşamımızı kolaylaştıran, bizlere büyük destekler veren insanlardır” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 07.03.2018 15:31
Anahtar Kelimeler:
Kadınlar GünüAhmet çakır8 Mart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİBERONU KOKLAYINCA ANLADI!
BİBERONU KOKLAYINCA ANLADI!
KURAKLIK EYLEM PLANI HAZIRLANDI
KURAKLIK EYLEM PLANI HAZIRLANDI
Malatya’da kuraklık eylem planı hazırlandı
Malatya’da kuraklık eylem planı hazırlandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim