8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Tüm kadınların Kadınlar Gününü kutladığını belirten Çakır, “Kadınlarımızın sadece bir gün değil her gün hatırlanmasını ve hak ettikleri değeri görmelerini diliyorum. Kadınlarımız aile kurumumuzun temel taşı ve koruyucularıdır. Yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız kadınlarımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizleri eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati fedakârca karşılıksız veren yegane varlıklarımızdır. İnancımızda ve medeniyet tarihimizde insanlar arasında her türlü ayrımcılık reddedilmiştir. Bir kişinin diğerinden bir üstünlüğü olmamıştır. Adalet ve eşitliği en büyük değerler arasında sayan milletimiz, hiçbir zaman kişiler arasında ayrımcılık yapmamıştır. Bizler, kadın ve erkeği birbirine karşı sorumlu gören bir kültürün ve geleneğin temsilcileriyiz. İnancımız kadını, aşağılandığı, insan olarak bile görülmediği cehaletin kirli zihniyetinden kurtararak hak ettiği değere kavuşturmuştur. Kadınlar bizim anamız, bacımız, yavrumuz ve hayat arkadaşımızdır. O’nlar bizim dünyamızı, yuvamızı ve hayatımızı güzelleştiren, yaşamımızı kolaylaştıran, bizlere büyük destekler veren insanlardır” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com