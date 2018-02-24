8. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’NİN TARİHİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz yıl büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığı Malatya Uluslararası Film Festivali’nin direktörlüğünü bu yıl da sinema yazarı Suat Köçer üstleniyor. Önceki yıl önemli yeniliklerin hayata geçirildiği festivalin bu yılki programında da çok sayıda yenilik ve sürpriz var.

SÜRPRİZLER HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz yıl program ve konuklarıyla son derece coşkulu ve renkli bir festival yaşadıklarını hatırlatan Festival Direktörü Suat Köçer, aynı heyecan ve duygularla bu yılki festival programını hazırlamaya başladıklarını söyledi. Festivalin yerliliğe yaslanan boyutunu güçlendireceklerini dile getiren Köçer, bu kapsamda çeşitli yenilik ve sürprizler hazırladıklarını ifade etti. Köçer, geçen yıl ilki yapılan Malatya Film Platformu’nun bu yıl heyecan verici yenilikler barındıracağını da söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, Doğu ile Batı’nın kesiştiği, kültürel ve tarihi güzellikleriyle yoğrulan Malatya’nın ruhuna uygun dopdolu bir seyirle beyazperdeyi renklendirmeye hazırlanıyor.busabahmalatya.com