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8. Malatya Film Festivalinin Danışmanları Belli Oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Uluslar arası Film Festivalinin danışmanları yönetmen Atalay Taşdiken ile oyuncu İpek Tuzcuoğlu oldu.

8. Malatya Film Festivalinin Danışmanları Belli Oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Uluslar arası Film Festivalinin danışmanları yönetmen Atalay Taşdiken ile oyuncu İpek Tuzcuoğlu oldu.

24 Nisan 2018 Salı 16:33
8. Malatya Film Festivalinin Danışmanları Belli Oldu

Bu yıl 09-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Yüzü aşkın filmin yanı sıra, çok sayıda ulusal ve uluslararası konuğu Malatya’da ağırlayacak olan festivalin danışmanları da belirlendi.

8. yılında büyük yenilik ve sürprizlerle sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan festivalin bu yılki danışmanlarının ‘Kız Kardeşim Momo’, ‘Meryem’ ve ‘Arama Motoru’ filmlerinde imzası bulunan başarılı yönetmen Atalay Taşdiken ile sinema filmleri ve çok sayıda TV dizisinde rolleriyle dikkat çeken sevilen oyuncu İpek Tuzcuoğlu olduğu açıklandı

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İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Film FestivaliAtalay Taşdikenİpek TuzcuoğluMalatyahaberleri
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