Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
91816
ALTIN
249.826
DOLAR
6.4349
STERLİN
8.3825
EURO
7.4737

8 MAHALLEYE İÇME SUYU HATTI

MASKİ; Çolakoğlu, Göller, Hasırcılar, Hatunsuyu, Kuşdoğan, Kuyulu, Karatepe ve Gündüzbey mahallelerinde toplam 8 bin 800 metrelik içme suyu hattı inşa etti.

8 MAHALLEYE İÇME SUYU HATTI

MASKİ; Çolakoğlu, Göller, Hasırcılar, Hatunsuyu, Kuşdoğan, Kuyulu, Karatepe ve Gündüzbey mahallelerinde toplam 8 bin 800 metrelik içme suyu hattı inşa etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:49
8 MAHALLEYE İÇME SUYU HATTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında Çolakoğlu, Göller, Hasırcılar, Hatunsuyu, Kuşdoğan, Kuyulu, Karatepe ve Gündüzbey mahallelerinde toplam 8 bin 800 metrelik içme suyu hattı inşa etti.

“İNŞA ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Daha sağlıklı, temiz ve uzun ömürlü bir altyapı için çalıştıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Altyapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve hemşerilerimizin refahını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin tamamında çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. İçme suyu altyapı çalışmaları kapsamında 8 mahallede toplam 8 bin 800 metrelik içme suyu hattı inşa ettik. Söz konusu mahalleler olan Çolakoğlu, Göller, Hasırcılar, Hatunsuyu, Kuşdoğan, Kuyulu, Karatepe ve Gündüzbey’de içme suyu inşa çalışmalarımızı tamamladık. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak, daha yaşanılabilir bir kent vizyonuyla Malatya merkez ve ilçelerindeki altyapı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor. Hedefimiz şehrin kanalizasyon ve içme suyu şebekesini yenileyerek gelecek nesillerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Içme Suyu Hattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“38 yıl önce bugün…”
“38 yıl önce bugün…”
Büyüknalçacı için veda yemeği
Büyüknalçacı için veda yemeği
“Gastronomi ve arkeoloji, iki önemli zenginlik kaynağı”
“Gastronomi ve arkeoloji, iki önemli zenginlik kaynağı”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim