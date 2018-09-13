8 MAHALLEYE İÇME SUYU HATTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında Çolakoğlu, Göller, Hasırcılar, Hatunsuyu, Kuşdoğan, Kuyulu, Karatepe ve Gündüzbey mahallelerinde toplam 8 bin 800 metrelik içme suyu hattı inşa etti.

“İNŞA ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Daha sağlıklı, temiz ve uzun ömürlü bir altyapı için çalıştıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Altyapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve hemşerilerimizin refahını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin tamamında çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. İçme suyu altyapı çalışmaları kapsamında 8 mahallede toplam 8 bin 800 metrelik içme suyu hattı inşa ettik. Söz konusu mahalleler olan Çolakoğlu, Göller, Hasırcılar, Hatunsuyu, Kuşdoğan, Kuyulu, Karatepe ve Gündüzbey’de içme suyu inşa çalışmalarımızı tamamladık. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak, daha yaşanılabilir bir kent vizyonuyla Malatya merkez ve ilçelerindeki altyapı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor. Hedefimiz şehrin kanalizasyon ve içme suyu şebekesini yenileyerek gelecek nesillerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com