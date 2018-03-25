Malatya'daki 70 yıllık uçak şeklindeki mezarın Gaziantep'te yapılmasının öyküsü ise oldukça ilginç. Mezarın bakımsızlık nedeniyle bazı bölümlerinin parçalandığı bildirildi.

Malatya'nın Sancaktar mezarlığında 'uçak' şeklinde 70 yıllık bir mezar, buraya gidenlerin dikkatini çekiyor. Mezarın üzerine yapılan taş uçak maketinde pervane ve kanatlar bulunuyor. Mezarın üzerinde, "İzollu Paşa oğlu Nevzat Ruhuna Fatiha, 1927-1942" şeklinde baş yazısı yer alıyor.Uçak şeklindeki mezarın bakımsızlık nedeniyle bazı bölümlerinin parçalandığı görüldü.

MEZARIN HİKAYESİ

Mezarın ait olduğu 15 yaşındaki Nevzat Çetinkaya'nın, pilotluğu çek sevdiği, yan yana iki evin damından atlarken, sürekli "Ben böyle uçacağım, pilot olacağım, siz beni böyle göreceksiniz" dediği, yine böyle bir atlama esnasında düşüp apandisinin patladığı, ancak sancılanması sonucu günler sonra götürüldüğü hastanede ölmesi üzerine, babası tarafından Gaziantep'ten özel olarak uçak mezar yaptırıldığı aile yakınlarınca aktarılıyor.

Osmanlı döneminden kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı içerisinde bulunan 76 yıllık uçak görünümlü mezar, hikayesiyle duyanları duygulandırıyor.Üzerinde, ‘İzolu Paşa Oğlu Nevzat Ruhuna Fatiha, 1927-1942’ yazan mezarda yatan, ismi Nevzat Çetinkaya olduğu öğrenilen kişi, pilot olma hayaliyle 15 yaşındayken çatıdan düşerek hayatını kaybetmiş.



Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen mezar 1942 yılından bu yana varlığını koruyor.



Edinilen bilgiye göre Nevzat Çetinkaya, Malatya Lisesi’nde okuyan ve pilot olma hayaliyle yaşayan bir çocukmuş. Bir gün evlerinin çatısına çıkarak ‘Ben uçacağım’ diyerek kendisini aşağı bırakır. Küçük Nevzat çatıdan düştükten birkaç gün sonra hayatını kaybeder. Evlat acısıyla kahrolan baba Paşa Çetinkaya, acısını bir nebze olsun dindirmek için oğluna uçak şeklinde bir mezar yaptırır.



Mezarlığın bulunduğu Şehit Fevzi Mahallesinin Muhtarı Sami Cengil, uçak mezarın mahallelerinin sembolü olduğunu ifade etti.

“Bir damdan bir dama atlarken düşerek vefat etmiş”



Uçak mezarın hazin bir hikayesinin olduğunu belirten Cengil, “Rahmetli 15 yaşında bir çocuk. Büyüyünce pilot olmak istiyormuş, bu hayalle yaşıyormuş. Bir damdan bir dama atlarken düşerek vefat etmiş. Ailesi de onun hayalini mezar taşına bu şekilde nakşederek gerçekleştirmiş. Çocuğun ailesinden zannedersem sadece ablası yaşıyormuş. Bu mezar mahallemizin sembolü haline geldi artık. Tabi Sancaktar Mezarlığı içerisinde tarihi mezar çoktur. Mesela Turgut ve Tefik Temelli, İsmet Paşa’nın babası ve oğlu, Recai Kutan’ın babası gibi bir çok bilinen isim yatmaktadır. Zaten burası sit alanı ilan edildi” dedi.