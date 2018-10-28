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70 öğrenci, yaşlıları ziyaret etti

Darende İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırladığı “Gelecekte Ben de Varım” adlı proje çerçevesinde, 70 öğrenci Malatya’da bulunan Huzurevi’ni ziyaret etti.

70 öğrenci, yaşlıları ziyaret etti

Darende İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırladığı “Gelecekte Ben de Varım” adlı proje çerçevesinde, 70 öğrenci Malatya’da bulunan Huzurevi’ni ziyaret etti.

28 Ekim 2018 Pazar 12:19
70 öğrenci, yaşlıları ziyaret etti

Huzurevi ziyaretine Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve eşi Tuğba Zengince de iştirak etti. Öğrenciler burada bulunan yaşlılarla bir süre sohbet ederek beraberlerinde getirdikleri hediyeleri yaşlılara dağıttılar. Bu ziyaretten memnun kalan huzurevi sakinleri İlçe Kaymakamı ve öğrencilere teşekkür ettiler. Burada bulunanlarla bir müddet sohbet ederek hatırlarını soran Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’den bu tür ziyaretlerin sık sık yapılmasını istedi. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Zengince, “İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ve İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğünün müşterek çalışması ile ilçemizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim görmekte olan 70 öğrenciyi Malatya huzurevinde bulunan kimsesiz ve yaşlılarla buluşturduk. İstedik ki devletimizin şefkatli ellerine kendilerini teslim eden bu insanlarımız ile torunları yaşlarındaki çocuklarımızı bir arayı getirelim, hayat tecrübelerini yeni nesillere aktarsınlar. Öğrencilerimiz hem onlara hediyelerin en güzeli olan bu ziyareti gerçekleştirsinler, hem de berberlerinde getirdikleri hediyelerle onları sevindirsinler istedik. Bizlere bu imkanı sağlayan Huzurevi yöneticilerine, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen öğrencilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve Vakıf Çalışanlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeSosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma VakfıHuzurevi
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