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70 Bin Keklik Tabiatla Buluşacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Afyonkarahisar, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane’de bulunan keklik yetiştirme merkezlerinde faaliyetlere devam ettiklerini kaydederek, “Ülke genelinde son 16 yılda 545 bin 688 adet keklik salımı gerçekleştirdik. Bu yıl içinde yaklaşık 70 bin kekliği tabiatla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

70 Bin Keklik Tabiatla Buluşacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Afyonkarahisar, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane’de bulunan keklik yetiştirme merkezlerinde faaliyetlere devam ettiklerini kaydederek, “Ülke genelinde son 16 yılda 545 bin 688 adet keklik salımı gerçekleştirdik. Bu yıl içinde yaklaşık 70 bin kekliği tabiatla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:58
70 Bin Keklik Tabiatla Buluşacak

Tabii hayatın desteklenmesi maksadıyla kurduğu merkezlerde başta keklik olmak üzere pek çok türü yetiştiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yetiştirdiği hayvanları tabiata salmaya devam ediyor.

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilir bir yaban hayatı yönetimi kapsamında zirai ilaç ile gübrelerin aşırı ve bilinçsizce kullanımı, aşırı ve bilinçsiz avlanma gibi hususlarla tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş türler yetiştirilerek tabiata bırakılıyor.

ÇİL KEKLİK YAVRULARI YUMURTADAN ÇIKMAYA BAŞLADI

Yetiştirme faaliyetlerinin devam ettiği merkezlerden biri olan Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretme Merkezi’nde çil keklik yavruları yumurtadan çıkmaya başladı. Mart ayı sonu itibariyle 2 bin 200 kekliğin yumurtadan çıktığı Merkezdei kuruluşundan 2017 yılı sonuna kadar 106 bin 610 kınalı keklik, 7 bin 360 çil keklik üretilip tabiata salındı. Şuhut Keklik Yetiştirme Merkezi’nde 2018 yılında da 8 bin çil keklik üretimi yapılması planlanıyor.

16 YILDA 545 BİN 688 ADET KEKLİK TABİATA SALINDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Afyonkarahisar, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane’de bulunan keklik yetiştirme merkezlerinde faaliyetlere devam ettiklerini kaydederek şunları söyledi:

"Yaban hayatına sahip çıkmakla mükellef olan Bakanlığımız tarafından tabiatı desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak maksadıyla 2017 yılında yetiştirme merkezlerinde yetiştirilen 70 bin keklik tabiatımız ile buluşturuldu. Ülke genelinde son 16 yılda 545 bin 688 adet keklik salımı gerçekleştirdik. Bu yıl içinde yaklaşık 70 bin kekliği tabiatla buluşturmayı hedefliyoruz." 

Anahtar Kelimeler:
Keklik
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