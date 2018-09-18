7 firmaya tutanak!

Ticaret Bakanlığı tarafından önceki hafta başlatılan denetimlerde haksız fiyat artışı yapan fırsatçılar tespit edilmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan denetimlerde çok sayıda firma tespit edildi. Malatya’da ise 260 firma denetimden geçerken 7 firmanın fiyat artışı ile fırsatçılık yaptığı tespit edildi.

FİRMALAR DENETİMDEN GEÇTİ

Malatya’da yapılan denetimlerde çok sayıda firmanın denetimden geçtiği belirtildi. Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, un fabrikaları, marketler ve bakliyat ürünleri ile çok sayıda muhtelif ürünlerde incelemede bulunuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre ise, ‘Haksız Ticareti Uygulamalar’ başlıklı madde kapsamında 81 ilde denetimler aralıksız devam ediyor. 31 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmenlik değişikliğinde ‘Ticaret Reklam ve Haksız Ticareti Uygulamalar Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılamasına Dair Yönetmenlik’ ile anılan yönetmenliğe, ‘Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak’ şeklinde ekleme yapıldı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Yasaya istinaden denetimlerin artması ile birlikte vatandaşlar da harekete geçti. Denetimlerin kontrolü olan müdürlüklere çok sayıda vatandaşın ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Haksız fiyat artışı yapan fırsatçılara karşı denetimleri arttıran ekipler Malatya’da CİMER ve telefon ihbarı ile yapılan başvurulara istinaden kontroller yaptı; 160 firma ve 102 üründe inceleme başlatıldı.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede 7 firma, haksız kazanç sağladığı tespit edilerek tutanağa geçirildi. Şirketlere ait iş yerlerinde satılan bazı ürünlerin dolar kuru bahanesiyle fahiş bir oranda yükseltildiği tutanaklara geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, yönetici ve bakanların her defasında stokçulara ve fırsatçılara karşı yaptığı uyarılara rağmen Malatya’daki bu şirketlerin orantısız zamlarla denetime takılması kafalarda soru işareti bıraktı.