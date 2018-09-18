Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

7 firmaya tutanak!

Doların artması ile fahiş fiyatta vatandaşa ürün satan firmalar denetim altına alındı. Malatya’da yapılan denetimlerde sattıkları ürünlerde orantısız bir şekilde zam yapan 7 firma tutanaklarla kayıt altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta stokçulara ve fırsatçılara karşı uyarmasına rağmen, Malatya’da 7 firmanın fahiş zamları dikkat çekti.

7 firmaya tutanak!

Doların artması ile fahiş fiyatta vatandaşa ürün satan firmalar denetim altına alındı. Malatya’da yapılan denetimlerde sattıkları ürünlerde orantısız bir şekilde zam yapan 7 firma tutanaklarla kayıt altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta stokçulara ve fırsatçılara karşı uyarmasına rağmen, Malatya’da 7 firmanın fahiş zamları dikkat çekti.

18 Eylül 2018 Salı 17:35
7 firmaya tutanak!

Ticaret Bakanlığı tarafından önceki hafta başlatılan denetimlerde haksız fiyat artışı yapan fırsatçılar tespit edilmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan denetimlerde çok sayıda firma tespit edildi. Malatya’da ise 260 firma denetimden geçerken 7 firmanın fiyat artışı ile fırsatçılık yaptığı tespit edildi.

FİRMALAR DENETİMDEN GEÇTİ

Malatya’da yapılan denetimlerde çok sayıda firmanın denetimden geçtiği belirtildi. Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, un fabrikaları, marketler ve bakliyat ürünleri ile çok sayıda muhtelif ürünlerde incelemede bulunuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre ise, ‘Haksız Ticareti Uygulamalar’ başlıklı madde kapsamında 81 ilde denetimler aralıksız devam ediyor. 31 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmenlik değişikliğinde ‘Ticaret Reklam ve Haksız Ticareti Uygulamalar Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılamasına Dair Yönetmenlik’ ile anılan yönetmenliğe, ‘Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak’ şeklinde ekleme yapıldı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Yasaya istinaden denetimlerin artması ile birlikte vatandaşlar da harekete geçti. Denetimlerin kontrolü olan müdürlüklere çok sayıda vatandaşın ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Haksız fiyat artışı yapan fırsatçılara karşı denetimleri arttıran ekipler Malatya’da CİMER ve telefon ihbarı ile yapılan başvurulara istinaden kontroller yaptı; 160 firma ve 102 üründe inceleme başlatıldı.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede 7 firma, haksız kazanç sağladığı tespit edilerek tutanağa geçirildi. Şirketlere ait iş yerlerinde satılan bazı ürünlerin dolar kuru bahanesiyle fahiş bir oranda yükseltildiği tutanaklara geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, yönetici ve bakanların her defasında stokçulara ve fırsatçılara karşı yaptığı uyarılara rağmen Malatya’daki bu şirketlerin orantısız zamlarla denetime takılması kafalarda soru işareti bıraktı.

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
Doların ArtmasıFahiş FiyatFirmalarDenetimFırsatçılarMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kula kul olmadan çalışmanın sistemi: Ahilik
Kula kul olmadan çalışmanın sistemi: Ahilik
Kayhip’te inceleme
Kayhip’te inceleme
Malatya’da Esat Kabaklı coşkusu
Malatya’da Esat Kabaklı coşkusu
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim