7 Bin 500 Öğrenciye Hediye Çeki Verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ‘Ah Kudüs’ temasıyla 7’ncisi düzenlenen Anadolu Kitap Fuarı’nda gençlerin istedikleri kitabı rahatlıkla alabilmesi adına Yeşilyurt Belediyesi tarafından uygulanan ‘Hediye Çeki’ projesi bu yıl da devam ediyor.

Gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak adına gerek fiziki yatırımlar gerekse de sosyal sorumluluk projeleriyle Yeşilyurt’u eğitim ve kültür yuvası haline getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla başlatılan ‘Hediye Çeki’ projesi kapsamında ilçedeki liselerin 11.sınıflarında okuyan 7 bin 500 öğrenciye 10 TL’lik hediye çeki dağıtıldı.

Öğrenciler kendilerine verilen bu çeklerle ‘7.Anadolu Kitap Fuarı’ kapsamında istedikleri kitaba daha kolay ulaşabilecek.

“TEK GAYEMİZ ÇOCUKLARIMIZIN DAHA FAZLA KİTAP OKUMASIDIR”

Tek amaçlarının gençleri daha fazla kitapla buluşturmak olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Okumak insanı yücelten bir eylemdir.Okudukça değerimiz artar, okudukça kainatı ve birbirimiz daha iyi anlarız ve söyleyecek sözümüz olur.Yeşilyurt Belediyesi olarak kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda çocuklarımıza aşılamak, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla 28 Nisan ile 6 Mayıs 2018 tarihleri arasında hizmet verecek olan ‘7.Anadolu Kitap Fuarı’ kapsamında ilçemizdeki liselerin 11.Sınıflarındaki 7 bin 500 öğrencimize 10 TL’lik hediye çeki dağıttık. Öğrencilerimiz kitap fuarı süresince bu çeklerle istedikleri yayın evinden istediği kitabı alabilecekler. Tüm gençlerimizi fuara katılarak, kitaplarla ve yazarlarla buluşmaya bekliyoruz.Bizim tek gayemiz; Yeşilyurt Kitap Yurdu projesinde olduğu gibi öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmektir” sözlerini kaydetti.

Yeşilyurt Belediyesinden aldıkları 10 TL’lik hediye çekleriyle istedikleri kitabı daha rahat alabilen öğrenciler üç yıldır başarıyla devam eden projeden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler.

“KİTABA OLAN BAĞLILIK DEVAM ETSİN”

TUBİTAK Bilim Fuarı’nda yaptığı çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesi tarafından kendisine hediye çeki verildiğini ifade eden Mehmet Camsevim isimli öğrenci, bu çeklerle istediği kitabı daha rahat alabildiğini ifade ederken, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizi hep böyle sevindirin kitaba olan bağlılık hep böyle devam etsin” diye konuştu.

Hatice Atabay isimli bir öğrenci ise, “Hediye çeki beni gerçekten çok fazla mutlu etti. Yeşilyurt Belediyesine bu anlamlı projeden dolayı teşekkür ediyorum, bu tür projelerin devam etmesini istiyoruz” dedi.

“VERİLEN ÇEKLERLE İSTEDİĞİMİZ KİTABI DAHA RAHAT ALDIK”

Merve Buday ve Muhammet Tunahan isimli öğrencilerde, çok doğru ve yerinde bir proje olarak gördükleri ‘ Hediye Çeki’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini iletirken, “Yeşilyurt Belediyesinin kitap okumayı teşvik etmek amacıyla başlattığı bu proje gerçekten çok güzel, biz gençlerin daha fazla okumamız gerekiyor, bu tür uygulamalar bu açıdan önemlidir.Bize verilen çeklerle istediğimiz kitabı daha rahat alıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular. (Haber Merkezi)