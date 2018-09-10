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7 AYDA 113 KİLOMETRELİK YATIRIM

MASKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılının ilk 7 ayında 113 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı çalışması gerçekleştirdi.

7 AYDA 113 KİLOMETRELİK YATIRIM

MASKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılının ilk 7 ayında 113 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı çalışması gerçekleştirdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:46
7 AYDA 113 KİLOMETRELİK YATIRIM

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

2018 yılı itibariyle 7 aylık süreçte yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Malatya merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimiz başta olmak üzere 11 ilçemizde kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hattı çalışması, parsel bacası yapımı ve parsel bacası yükseltme çalışmaları yaptık. 2018’in Temmuz ayı sonunda 113 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hat çalışması gerçekleştirdik. Çevre ve insan sağlığını her daim önemsiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu. (Bülten)  busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
YatırımMASKİ
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