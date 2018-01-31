68 BİN KİŞİ SÜPER HİZMET MASASINDAN YARARLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara güler yüzlü kaliteli ve hızlı hizmet sunuyor. Belediye’ye gelen vatandaşların zaman kaybetmeden işlerini halletmeleri amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Süper Hizmet Masası, verdiği hizmetlerle vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesi zemin katta hizmet veren Süper Hizmet Masası, 2017 yılında toplamda 67 bin 919 kişiye başta rehberlik olmak üzere çeşitli konularda hizmet verdi. Süper Hizmet Masası’na müracaat eden 67 bin 919 kişiden, 37 bin 469 kişiye danışma ve bilgilendirme, 7 bin 445 kişiye sicil işlemleri, 6 bin 745 kişiye adres tespit ve numarataj işlemleri, 4 bin 679 kişiye numarataj tahakkuk işlemleri, 4 bin 752 kişiye dilekçe yazımı, 3 bin 349 kişiye kurum içi ve kurum dışı telefon araması, 2 bin 11 kişiye iş başvurusu, 1.330 kişiye İş-Kur iş başvuruları, 139 kişiye de istek ve şikayet başvurusu hizmeti verildi.

Süper Hizmet Masasında verilen hizmetlerden dolayı işlerini kolay ve hızlı bir şekilde halleden vatandaşlar, güler yüzlü, kaliteli ve hızlı hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.busabahmalatya.com