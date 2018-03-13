Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
164.623
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.3995
EURO
4.7826

68 BİN 155 KİŞİ UÇTU

2018 Yılı Şubat ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 543 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 10 olmak üzere, toplam uçak trafiği 553’e ulaştı.

68 BİN 155 KİŞİ UÇTU

2018 Yılı Şubat ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 543 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 10 olmak üzere, toplam uçak trafiği 553’e ulaştı.

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 11:59
68 BİN 155 KİŞİ UÇTU

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; şubat ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 67 bin 540, dış hat yolcu trafiği 615, toplamda ise yüzde 8 artışla 68 bin 155 oldu.

2018 Yılı Şubat ayında Malatya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 4 artışla 512 ton olarak gerçekleşti.

2 AYLIK GERÇEKLEŞMELER…

2018 Yılı Şubat Sonu gerçekleşmelerine göre;Malatya Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 152 bin 366 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla bin 167’ye, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 16 artışla bin 159 tona ulaştı. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
DhmiMalatya HavalimanıUçak Trafiği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BU SOKAKLARA DİKKAT!
BU SOKAKLARA DİKKAT!
MESCİDİ AKSA FOTOĞRAFLARI
MESCİDİ AKSA FOTOĞRAFLARI
SERGİ VE NAKIŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI
SERGİ VE NAKIŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim