68 BİN 155 KİŞİ UÇTU

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; şubat ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 67 bin 540, dış hat yolcu trafiği 615, toplamda ise yüzde 8 artışla 68 bin 155 oldu.

2018 Yılı Şubat ayında Malatya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 4 artışla 512 ton olarak gerçekleşti.

2 AYLIK GERÇEKLEŞMELER…

2018 Yılı Şubat Sonu gerçekleşmelerine göre;Malatya Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 152 bin 366 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla bin 167’ye, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 16 artışla bin 159 tona ulaştı. (Bülten) busabahmalatya.com