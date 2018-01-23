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667 KM ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı içerisinde kent genelinde 667 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. 

667 KM ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı içerisinde kent genelinde 667 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 14:49
667 KM ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI

Sağlıklı şehirleşmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olan yolları standartlara uygun hale getiren ve yol güvenliğini artıran Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içerisinde Malatya genelinde 225 kilometre sıcak asfalt, 206 kilometre de sathi asfalt çalışması, 236 kilometrelik yol güzergahında ise asfaltlı yol bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.


Finişer ile 118 kilometre, greyderle de 108 kilometre sıcak asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde 154 kilometre sathi birinci kat asfalt, 51 kilometre de sathi ikinci kat asfalt çalışması yaptı.
Toplamda 667 kilometrelik asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi ayrıca, ilçeler ve kırsal bölgelerde 412 kilometrelik yol hattında da stabilize serimi yaparak yolları asfalta hazır hale getirdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir sürecinden sonra kent genelinde bugüne kadar 2 bin 790 kilometre asfalt çalışması yaparak, yol sorunlarının büyük bölümünü çözmeyi başardı. busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 23.01.2018 14:52
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Busabahmalatya.comBüyükşehirYolMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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