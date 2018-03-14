‘6.5 ŞİDDETİNDE’ DEPREM TATBİKATI

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde dün Malatya-Battalgazi Avni Kiğılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde bir deprem tatbikatı düzenlendi. Geçeği aratmayan ve Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Teşkilatı (44 MİLKUT), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye ekipleri, Sağlık Müdürlüğü Ambulans Komuta Merkezi, Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri (İNOSAR), Avni Kiğılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

DEPREM 6.5 ŞİDDETİNDE OLDU

Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatının senaryosu şöyle gelişti:

“Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezinden alınan haberlere göre sabah saat 10.20 sıralarında Doğu Anadolu Fay Hattı’nda 6,5 şiddetinde ve 30 saniye süren deprem meydan geldi. Söz konusu deprem Çöşnük Tali Fay Hattı’nda etkili olmuş, birçok bölgede binaların yıkılmasına, hasar görmesine sebep olmuştur. Eğitim ve öğretim anında meydana gelen deprem Malatya Battalgazi Çöşnük Mahallesi’nde yer alan Avni Kiğılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi büyük bir hasar meydana getirdi. Öğrenciler anında okul idareciler tarafından anında depremden hemen sonra güvenli alanlara tahliye edilmiş, ancak yapılan yoklamalar sonucunda bazı öğrencilerin enkaz altın kaldığı tespit edildi. Hemen ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, oradan da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgiler verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma ekipleri harekete geçerek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye ekipleri, Sağlık Müdürlüğü Ambulans Komuta Merkezi ekipleri, Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri okula yönlendirildi. Kısa sürede okula gelen tüm ekipler okula gelerek arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan yaralı öğrenciler çıkartılmaya başlandı. Enkazdan çıkartılan öğrencilere UMKE ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ambulans çağrılarak yaralı öğrenciler hastaneye götürüldü.”

Tatbikatta Afrin şehitleri de unutulmadı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve İNOSAR’ın 2 dağcı ekibi okul binasından aşağıya doğru dev bir Türk bayrağı açarak AfrinHarekâtına destek verdiler. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi