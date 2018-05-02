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643 Personel Huzur Uygulaması Yaptı

Türkiye geneli eş zamanlı olarak Malatya’da 643 personel ile huzur uygulaması yapıldı. Uygulamalarda 6 aranılan şahıs yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

643 Personel Huzur Uygulaması Yaptı

Türkiye geneli eş zamanlı olarak Malatya’da 643 personel ile huzur uygulaması yapıldı. Uygulamalarda 6 aranılan şahıs yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:15
643 Personel Huzur Uygulaması Yaptı

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Malatya’da da il ve ilçe merkezlerinde 3 aşamalı yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına toplam 115 ekip ile 643 personelin katıldığı belirtildi. Yapılan uygulamada toplam, 3 bin 914 şahsın sorgulandığı ve yine 244 umuma açık yer ve iş yerin de denetlendiği ifade edildi. Denetimlerde ruhsatı bulunmayan 1 iş yerine işlem yapılırken 1 şahsın ise gözaltına alındığı yine aranan 6 şüphelinin de denetimler sırasında yakalandığı belirtildi.

Uygulama da 3 şahsa adli ve idari işlem yapılırken kontrol edilen 221 araçtan 7 araç sürücüsüne toplam 667 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Huzur UygulamasıMalatya
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