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63 BİN 600 METRE HAT TARANDI

İlçelerde kayıp kaçak taraması yapan MASKİ, çalışmalar sonunda 65 arıza tespit etti. Toplamda 63 bin 600 metrelik şebeke hattını tarayarak kayıp kaçak tespitleri yaptıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri ve diğer 11 ilçede şebeke hattı tarama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

63 BİN 600 METRE HAT TARANDI

İlçelerde kayıp kaçak taraması yapan MASKİ, çalışmalar sonunda 65 arıza tespit etti. Toplamda 63 bin 600 metrelik şebeke hattını tarayarak kayıp kaçak tespitleri yaptıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri ve diğer 11 ilçede şebeke hattı tarama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

busabahh
busabahh
02 Mart 2018 Cuma 11:05
63 BİN 600 METRE HAT TARANDI

Malatya’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte merkez ve ilçelerin tamamının altyapısına dair her şey MASKİ Genel Müdürlüğünün kontrolü altına alındı. Malatya merkezde su tesisatı borularının zaman içinde yıpranması, bağlantı yerlerinin hasar görmesi, şebeke borularının kullanım ömrünü doldurması gibi nedenlerden kaynaklı fiziki su kayıp-kaçakların tespitini yapan MASKİ, kayıp kaçak ile mücadelesine ilçelerde de başladı. 

İlçelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren ve fiziki kayıp kaçakla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ettiklerini dile getiren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, çalışmaları kapsamında Malatya merkezin yanı sıra ilçelerde de fiziki kayıp kaçak taramaları yapmaya başladıklarını söyledi.

KAYIP KAÇAK TESPİTLERİ YAPTIK

11 ilçede çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Doç. Dr. Özdemir, “Arapgir, Darende, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde toplamda 63 bin 600 metrelik şebeke hattını tarayarak kayıp kaçak tespitleri yaptık. Çalışmalar sonucunda 65 adet arıza tespit ettik. Arızalara müdahale sonucunda 12,4 lt/sn su sisteme kazandırdık. Bu rakam 1 günde yaklaşık 5 bin 600 kişinin su ihtiyacını karşılayacak kadardır. Amacımız Malatya merkez ve ilçelerinde fiziki kayıp kaçak taraması yaparak, fiziki kayıp kaçak oranını Avrupa standartlarına getirmek. Malatya merkez Battalgazi, Yeşilyurt İlçeleri ve diğer 11 ilçede şebeke hattı tarama çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.  (Bülten) busabahmalatya.com 

İHA

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