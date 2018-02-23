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6 VATANDAŞIN İSMİ DÜZELTİLDİ

Yeni çıkarılan düzenleme kapsamında Darende’de isim değişikliği için başvuran 6 vatandaşın isminde düzeltme yapıldı. 

6 VATANDAŞIN İSMİ DÜZELTİLDİ

Yeni çıkarılan düzenleme kapsamında Darende’de isim değişikliği için başvuran 6 vatandaşın isminde düzeltme yapıldı. 

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 17:41
6 VATANDAŞIN İSMİ DÜZELTİLDİ

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun ad ve soyadı düzeltilmesi başlıklı ek geçici 8. maddesinde yapılan değişiklik kapsamında vatandaşlar bir defaya mahsus mahkeme kararına ihtiyaç duymadan ad ve soyadı değişikliği yapabilmek için başvuru yapmaya başladı.


Başvuranların isimleri değiştirildi
Bu kapsamda, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince başkanlığında toplanan İlçe İdare Kurulu, İlçe Nüfus Müdürlüğüne isim değişikliği için başvuran 6 vatandaşın başvurusunu değerlendirerek karara bağlayıp, isimlerinde gerekli düzeltmeyi yaptı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, "Bilindiği gibi daha önceleri vatandaşlarımız isim ve soy isimlerini değiştirmek veya düzeltmek için mahkemeye başvuruyordu. Ancak, son çıkan düzenleme ile ad ve soyadı kanununa aykırı olan isimlerin değiştirilmesi için, mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan bir kereye mahsus bu değişiklik nüfus müdürlüklerine dilekçe ile başvurulması halinde İl ve İlçe İdare Kurullarında alınan kararla değiştirilebilineceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, başvuruda bulunan 6 vatandaşımız ad değişikliği veya düzeltilmesi için müracaatta bulunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Halen başvuruda bulunan vatandaşlarımızın başvuruları İlçe İdare Kurulunca değerlendirilerek, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadların 1 defaya mahsus değiştirilmesine devam edilmektedir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte eşi ve ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilmektedir. Söz konusu uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir” diye konuştu.

İHA

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MalatyaDarende IsimIsim DeğişikliğiDarende
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