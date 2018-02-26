6. OLAĞAN İL KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, 6. Olağan İl Kongresini gerçekleştirildi. Kanalboyu Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve tek liste halinde yapılan kongreye Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Eski Bakan Güldal Akşit, AK Parti Malatya milletvekilleri Taha Özhan, Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, BBP İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları ve partililer katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı yaptı. Cumhuriyet tarihinde daima ilklerin partisi olduklarını ifade eden Başkan Kahtalı, AK Parti’nin hikayesinin bir milletin aşk hikayesi olduğunu söyledi. Katalı, “AK Parti’mizi milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük. Bizim başarılarımızın gerisinde milletimizle kurduğumuz güçlü ilişki, milletimizden aldığımız büyük destek var” dedi.

AK PARTİ’NİN OMURGA İLİ

Malatya’nın AK Parti’nin omurga illeri arasında yer aldığını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, “Malatya AK Parti’nin omurga illerinin başında gelmektedir. Malatya AK Parti’nin kaderiyle kendi kaderini eşitleyen bir ildir. AK Parti hizmet ağıyla Türkiye’nin dört bir yanını donatırken, 28 Şubat sürecinden en çok etkilenen il olarak vesayet odaklarıyla mücadelenizi sevdi. Yıllarca terörü iline sokmayarak hayat hakkı tanımayan, 15 Temmuz’da aslanlar gibi meydana çıkan Malatyalı hemşerilerin Cumhurbaşkanımızın ve sizin FETÖ’ye ve terör örgütlerine karşı dik duruşunuzu sevdi. AK Parti’nin zalime karşı mazlumdan yana tavrını sevdi. Doğu Guta’da sivil, yaşlı, kadın demeden yapılan katliamları görmezden gelip Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonunu algı operasyonlarıyla yıpratmaya çalışanlara inat Afrin’de sadece teröre karşı mültecilerin ülkesine topraklarına dönmesi için vermiş olduğu mücadelemizi sevdi” diye konuştu. Bakan Tüfenkci, Malatya’nın, AK Parti iktidarları döneminde bütün Cumhuriyet tarihinde Malatya’ya yapılan yatırımların 3 katından daha fazla hizmet aldığını ifade etti.

MALATYA’NIN SUYU SERTTİR, SÖZÜ MERTTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, konuşmasına bütün Malatyalılar adına Başbakan Binali Yıldırım’a ‘Hoş geldiniz’ diyerek başladı. Malatya’nın suyunun sert olduğunu kaydeden Milletvekili Çalık, “Malatya Anadolu’dur. Anadolu’nun 7 evladından, 7 coğrafya bölgesinden birinin torunudur. Bize göre Malatya cennet, Malatya güzellik şehridir ve Malatya’nın suyu serttir, sözü merttir, yiğitleri civanmerttir. Biz Malatya’yla gurur duyuyoruz” söylemlerini kullandı.

Son olarak sözü Başbakan Binali Yıldırım aldı. Kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başbakan Yıldırım, “Havanız desen sert, insan desen civan mert, dağı-bahçesi cömert… Herkesin güzelliğine hasret olduğu şehir Malatya. Çarmuzu’yu, Kiltepe’yi, Boztepe’yi, Taştepe’yi, Orduzu, Banazı, Tecde’yi, Kernek’i, Sıtmapınar’ını, Eskimalatya’yı, Çırmıktı’yı sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 6. Olağan Kongremiz hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

MALATYA DESTEĞİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Malatya’nın güçlü bir destek verdiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Malatya her seçimde başa güreşti. 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti’ye yüzde 68 oy verdiniz. Yerel seçimlerde yine AK Parti’yle yola devam dediniz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeni bir rekor, yüzde 70’i geçtiniz, tarih yazdınız, destan yazdınız. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde en başarılı 3’üncü büyük şehri olan Malatya, halk oylamasında da yüzde 70’lik oy oranıyla değişime, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine güçlü bir destek verdi. 16 Nisan’da Malatya’da yükselen ayak sesleri yeri göğü inletti” şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbesinde Malatyalıların ay yıldızlı bayrağı yere düşürmediğini belirten Başbakan Yıldırım, “Her birinize bu kahramanlıklarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türkiye’yi dünyanın en saygın ülkeleri arasına soktuklarını belirten Başbakan Yıldırım, “Türkiye’yi dünyayla buluşturan, Türkiye’yi dünyaya açan merhum Turgut Özal’ın memleketinden de başka bir türlüsü beklenmezdi zaten. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum: Eğer bugün çetelere karşı göğsümüzü siper ediyorsak, bizler Malatya’dan milletten aldığımız güç sayesindedir” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE UMUDUN ADIDIR

“Türkiye sadece kendi hukukunu korumakla kalmıyor; mazlumların, mağdurların, insanlığın hukukunu da savunuyor” diyen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Dünyanın hiçbir yerindeki krizlere, haksızlıklara ilgisiz kalmıyoruz. Bu yüzdendir ki bölgesel ve küresel hiçbir mesele Türkiyesiz çözülmüyor. Dünyanın bütün mağdurları için ay yıldızlı bayrağımız, umudun sembolü oldu. Dünyanın bütün mazlumları için Recep Tayip Erdoğan, hak ve adaletin sembolü oldu. Türkiye umudun adıdır, gelecek Türkiye’nindir. Şu anda bölgemizde birçok yerde, Türkiye’nin dağları yeri göğü inletiyor. Bu nidaları bu güne kadar karşılıksız bırakmadık, bundan sonrada inşallah bırakmayacağız. Malatya’nın huzuru, kardeşliği bütün bölgelere yayılsın. Bildiğiniz gibi sevgili kardeşlerim Zeytin Dalı Harekâtı’nda bir ayı geride bıraktık. Mehmetçiğimiz orada, Afrin’de destan yazıyor, kahramanlık üstüne kahramanlıklar yaşatıyor. Sınırımıza yakın bölgelerin büyük bir kısmını terör örgütlerinden temizledik. Mehmetçiğimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkışanlar; utanç dolu tarihinize bir bakın ondan sonra konuşun. Mehmetçik yola çıktığında Malatya annelerinin verdiği destek için teşekkür ediyorum. Mehmetçiğimize, jandarmamıza, özel harekâtımıza, Rab’im ayaklarını taşa değdirmesin. Devletimizin, milletimizin, ülkemizin sırtı yere gelmesin.”

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ, YARINLARINI ÇALAMAYACAKLAR

Bütün şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Başbakan Yıldırım, “Şehitler bizim başımızın tacıdır, şehitlerimiz bizim gönlümüzdedir, onlar gönlümüzde yaşıyor. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz kimseyi, dili mezhebi, dini, etnik kökeni ile değerlendirmedik. İnsan, yaratılmışların en yücesidir. Suriye’de de, Afrin’de de aynı anlayışla ilerliyoruz. Orada mezhep çatışması çıkartmak isteyenlere karşı mücadele veriyoruz. Etnik katliam yapanları, bölgeden def etmek için büyük bir mücadele veriyoruz. PKK, PYD, YPG, DEAŞ’ın yalanlarını, oyunlarını ve kirli ittifaklarını tek tek bozamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu eli kanlı katiller ve onları cesaretlendiren örgütler, ülkemizin geleceğini, yarınlarını çalamayacaklar. Sadece kendi sınırlarımız değil, bölgemizin geleceğini de güvenceye alacağız” diye konuştu.

18 YAŞINI TAMAMLAYAN GENÇLERİMİZ…

MHP’yle yapılan Cumhur İttifakı’ndan da söz eden Başbakan Yıldırım, “Seçim havasına giriyoruz, Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşmelerimizi tamamladık. Cumhur İttifakı’na yönelik kanun teklifini Meclise sunduk. Bu yasa tasarısıyla öncelikli hedef seçim güvenliğini saptamaktır. O iptalleri ve şaibeleri ortadan kalkacak. Ayrıca gençlerimize de bu yasa teklifinde bir müjdemiz var. Anayasa değişikliği ile seçme ve seçilme yaşını milletvekilliği için 18’e düşürmüştük, ancak bu değişiklik yerel yönetim seçimlerini kapsamıyordu. Şimdi çıkaracağımız bu kanunla 18 yaşını tamamlayan gençlerimiz milletvekili adayı olduğu gibi belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar ve bütün seçimlere de aday olabilecekler. Daha önce yapılan ittifak çalışmalarının gizli kapaklı ittifakları artık ortadan kaldırıyoruz, her şey milletin gözü önünde olacak ama ne yaparsak yapalım ana muhalefet CHP’yi bir türlü mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, ağızlarını bozmaya başladılar” açıklamasında bulundu.

MALATYA’YA PROJELER…

Malatya’ya yapılan ve bundan sonra yapacakları yatırımlardan da söz eden Başbakan Yıldırım, şunları dile getirdi:

“16 yılda Malatya’ya tam 16 milyar lira yatırım yaptık. Her yıl bir milyar yatırım, helali hoş olsun, Malatya her şeyin en güzeline layık. Yaptıklarımızı saysak saatler alır, onun için neler yapacağımıza bakalım. Malatya eğitim seviyesi çok yüksek bir şehrimiz, bugüne kadar Malatya’ya 5 bin derslik kazandırdık. Şimdi 37 tane daha yeni okul yapıyoruz. Kız çocuklarımızın daha fazla okula gitmesi başta olmak üzere ilk ve orta öğretimde okullaşma oranı Malatya’da nerdeyse yüzde 100’e yaklaşmış, Malatya’ya da yakışan bu. Malatya’da, Türkiye’de insana yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. Açtığımız hastanelerle Malatya’da sağlıkta çağ atlattık. Türkiye’nin, hatta bölgenin en önemli Karaciğer Nakil Merkezi Malatya’da ve bütün dünyaya şifa dağıtıyor. Şimdi de Malatya’ya ve bölgeye hizmet verecek bir onkoloji, yani kanser tedavi hastanesi de yapıyoruz. Ayrıca Battalgazi Hastanesi’ni yatırım programına aldık, proje ve ihale aşamasında. Malatya’ya yapılacak tam 30 sağlık tesisi var. Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor, OSB’ler yetmiyor ve daha da büyütmeye başladık. Kükürt konusundaki sorunları biliyoruz, bununla ilgili tarım bakanlığımız gerekli tedbirleri alacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında Malatya mişmişi, kayısısı, coğrafi tescilini aldı, dünyada Malatya kayısının merkezi oldu. 2017’de rekor üretimlerle 170 bin tona yükseldik. Son 6 yılın en büyük üretimi gerçekleşti ve inşallah bu yıl daha bereketli olacak. Lisanslı depoculuk faaliyetlerini de Malatya’nın evladı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci hazırladı, faaliyete yakında geçecek. Ayrıca soğuk hava depoları kuruyoruz. Şimdi de sulamada büyük bir atak yapıyoruz, inşa ettiğimiz 8 barajın yanı sıra 11 barajı daha yatırım programına alıp önümüzdeki yıllarda yapacağız. Hayvancılıkla uğraşan Malatyalı hemşerilerimiz için tarıma dayalı ihtisas besi organize tesisini kuruyoruz.”

MALATYA’DA 7 TANE YENİ YOL PROJESİ DEVAM EDİYOR

Genel bir Kentsel Dönüşüm Projesi başlattıklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, “Belediyemiz büyükşehir olduktan sonra çok büyük kalkınma hamlesi yapmış. Gerek şehir içi yolları, gerek köy yolları bir başka olmuş, muhteşem olmuş. Türkiye’nin ilk ve tek cazibeli içme suyu Malatya’da. Uludağ, Erciyes ve Ağrı’yı biliriz ama Beydağı’nı pek konuşmayız. Dünya gözüyle Beydağı eteğindeki o kaynak sularını herkesin görmesi lazım. Şehri besleyen, Yeşil Malatya’ya su veren, can veren bu kaynak hakikaten büyük bir mucize! Genel bir Kentsel Dönüşüm Projesi başlattık. Battalgazi ilçesindeki Taştepe, Hanımın Çiftliği mahalleleri yeniden imar ediliyor. Malatya’da bölünmüş yol uzunluğunu 16 yılda 36 kilometreden 416 kilometreye çıkardık. 80 yılda yapılanın 10 katını 15 yılda tamamladık. Merakla beklediğiniz Malatya Çevreyolu’na da başladık, inşallah önümüzdeki yıllarda tamamlayacağız. Malatya’da 7 tane yeni yol projesi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

VİZYONUMUZ BÜYÜK

Malatya’dan artık destek aldıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Bu yolların birçoğunu bu sene bitireceğiz. Hızlı tren çalışmaları da bütün hızıyla devam ediyor. Malatya’yı Sivas üzerinden, Edirne Kars hattına bağlayacağız. Ayrıca çok önemli bir ihtiyacınızın olduğunu biliyorum; Havalimanını Malatya’nın havasına yakışır modern, güzel bir terminal yapacağız. Malatya, havadan, karadan, lojistik merkeziyle, ticaretin, sanayinin kaynağı olacak. Malatya’yı teşvik yatırımlarında süper teşvik bölgesi yaptık, 6. bölge yaptık, hatta 6. bölgeden de fazlasını yaptık. 6. bölgede sadece 6. bölge teşvikleri var ama Malatya’da ve diğer 22 ilimizde daha fazlası var. Kullanılan enerjiye de destek vereceğiz, yatırım için ne gerekiyorsa bütün şartlar hazır. İnşallah bu teşvikle Malatya yatırım üzerine yatırımla buluşacak ve daha da gelişecek. Yeni bir sürecin yeni bir atılımın başındayız, ufkumuz geniş, vizyonumuz büyük. Malatya’dan artık desteği de aldık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Hakan Kahtalı, Başbakan Yıldırım’a bir tablo hediye etti. daha sonra oy verme işlemine geçildi. Kongrede mevcut Başkan Hakan Kahtalı güven tazeledi. Kahtalı'nın yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Mahmut Üner Özer,Nadir Çalık,Nurettin Sert,Enes Perçin,Nevzat Diri,Gürbüz İsmet Yılmaz,İsmail Hakkı Pekel,Hasan Kardeş, Ahmet Keskin,Arif Aydoğmuş,Basri Mutlu,Emrah İnce,Celal Aksaç,Emine Taşçı, İlhan Doğan,Mehmet Ulutaş,Muhammet Fatih Şahin,Özlem Akar Binbaşıoğlu,Rıdvan Budak,Cumali Altıntop,Zeynal Kayan,Yunus Akçin,Mustafa Reşit Reşitoğlu,Metin Özcan,Hasan Karagöz,Fatma Büşra Yılmaz,Mehmet Kundaktepe,Fahrettin Özkaya, Esma Ceyhan,SerpiAltun,Fırat Palancı,Fatma Bayır,Nazlı Üzmez,Hasan Karakaş,Enis Aydoğan,Barbaros H. Ünal,Nebiye Avcı, Ömer Şengün,Meral Aslan,Mustafa Şinasi Emekçi,Miraç Göçmez,Şevket Güneş,H.Bayram Yılmaz,Abdullah Canpolat,Şahin Karahan,Kamil Biter,Ayşe Turhan,Ömer Karaaslan ve Orhan Barman."

Yedek listede ise, "Necmettin Karakaş,Nusret Aslan,Kemal Açıkgöz,Gökmen Yağlıcı,Nihat Burulday,Murat Koca, Akif Sarı,Kenan Sağdıç, Mehmet Özdemir,Ceyhun İsaışıklı,Erdal Gençay,İbrahim Tercan,Hasan Demez,Hikmet Yaşar,Bilal Turgut, İbrahim Karakuş,Hacer Kölük,Abdulvahap Doğan, Ayşegül Ekim,Naime Dönmez,Gülzade Berberoğlu, Hikmet Yaşar, Mevlüt Polat, Arif Koyun ve Metin Karadoğan" yer aldı.