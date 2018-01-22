Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116055
ALTIN
163.089
DOLAR
3.8080
STERLİN
5.2877
EURO
4.6612

50 PERSONEL ALINACAK

İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan personel açığını kapatmak için toplamda 50 kişilik boş kadro için personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 19 Ocak’ta başladı, 2 Şubat’a kadar devam edecek.

50 PERSONEL ALINACAK

İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan personel açığını kapatmak için toplamda 50 kişilik boş kadro için personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 19 Ocak’ta başladı, 2 Şubat’a kadar devam edecek.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 13:17
50 PERSONEL ALINACAK

İnönü Üniversitesi resmi internet sitesinde, 50 kişilik boş kadro için ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Kadrolara girmek için Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri veya sağlık memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor.

İSTENEN BELGELER

Bu kapsamda, başvuruda istenilen belgeler şu şekilde ifade ediliyor:

“Başvuru dilekçesi, özgeçmiş, 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır), E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı, nüfus cüzdanı fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır), 1 nüsha E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi çıktısı, 4 nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form Bilgisayar ortamında doldurulacaktır, fotoğrafı yapıştırılmış ve imzalı olacaktır. Belge teslimi için gelindiğinde ayrıca yanınızda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu elektronik ortamda doldurulmuş şekilde getirilecektir. Bilgilerin kontrol edilebilmesi için Kendisi, Anne, Baba, Kardeş, Eş bilgilerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de teslim edilmesi gerekmektedir.)”

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAK

Başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili ise, “Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir” sözleri kaydedildi.

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

“1- İlanı dikkatlice okuyunuz. İlanda istenilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. 2- Başvuru dilekçesinin ekler kısmına, ilanda istenilen belgeler yazılarak dilekçeye eklenir. (Fotoğraf, kimlik fotokopisi vs.) 3- Özgeçmiş, el ile yazılabileceği gibi, bilgisayar çıktısı da alınabilir. Özgeçmişte kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, öğrenim bilgileri, iş tecrübeleri (Kurum /Firma adı, başlayış- ayrılış tarihleri), varsa alınan kurslar, sertifikalar vb. bilgiler yazılacaktır. 4- e-devlet üzerinden mezuniyet belgesinin çıktısı getirilecektir.

İşlem Adımları: a) https://www.turkiye.gov.tr/ den sisteme giriş yapılır. b) Kurumlar / Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama. c) Belge Oluştur butonuna tıklanır. d) Oluşturulan belgeden çıktı alınır.”

busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Inönü üniversitesi Personel Alımı50 Kişi AlınacakPersonel AlımıMalatyaBusabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O YENİDEN BAŞKAN
O YENİDEN BAŞKAN
SONUNDA KALDIRILDI
SONUNDA KALDIRILDI
SEÇİM YAPILDI
SEÇİM YAPILDI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim