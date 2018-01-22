50 PERSONEL ALINACAK

İnönü Üniversitesi resmi internet sitesinde, 50 kişilik boş kadro için ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Kadrolara girmek için Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri veya sağlık memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor.

İSTENEN BELGELER

Bu kapsamda, başvuruda istenilen belgeler şu şekilde ifade ediliyor:

“Başvuru dilekçesi, özgeçmiş, 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır), E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı, nüfus cüzdanı fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır), 1 nüsha E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi çıktısı, 4 nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form Bilgisayar ortamında doldurulacaktır, fotoğrafı yapıştırılmış ve imzalı olacaktır. Belge teslimi için gelindiğinde ayrıca yanınızda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu elektronik ortamda doldurulmuş şekilde getirilecektir. Bilgilerin kontrol edilebilmesi için Kendisi, Anne, Baba, Kardeş, Eş bilgilerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de teslim edilmesi gerekmektedir.)”

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAK

Başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili ise, “Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir” sözleri kaydedildi.

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

“1- İlanı dikkatlice okuyunuz. İlanda istenilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. 2- Başvuru dilekçesinin ekler kısmına, ilanda istenilen belgeler yazılarak dilekçeye eklenir. (Fotoğraf, kimlik fotokopisi vs.) 3- Özgeçmiş, el ile yazılabileceği gibi, bilgisayar çıktısı da alınabilir. Özgeçmişte kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, öğrenim bilgileri, iş tecrübeleri (Kurum /Firma adı, başlayış- ayrılış tarihleri), varsa alınan kurslar, sertifikalar vb. bilgiler yazılacaktır. 4- e-devlet üzerinden mezuniyet belgesinin çıktısı getirilecektir.

İşlem Adımları: a) https://www.turkiye.gov.tr/ den sisteme giriş yapılır. b) Kurumlar / Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama. c) Belge Oluştur butonuna tıklanır. d) Oluşturulan belgeden çıktı alınır.”

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