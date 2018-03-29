‘5 YILDIZLI’ OLDU

Akreditasyon Töreni Bakan Tüfenkci’nin katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tören Salonu’nda yapıldı. Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada oda ve borsaların şehirlerin vitrini ve vizyonu olduğunu ifade ederek, akreditasyon çalışmasının odalar arasında belirli standartların sağlaması bakımından önemine dikkat çekti.

Oda ve borsaların seçim sürecine girdiğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kaliteli oda ve borsa başkanları bulundukları ilin ticaretine, sanayisine ve imarına önemli değerler katıyor” Yapılan her işte bir ölçü tutturmak, belli kurallar koymak o işin güvenilirliğini sağlar, kalitesini arttırır. Hizmette ve üretimde belli standartları sağlamak, bizim tarihimiz boyunca hep uygulanmıştır. Ahilik sistemi bunun en güzel örneklerinden biridir. Ahilikte üretimin her aşaması belli standartlara, kurallara bağlanmıştı. Bu kurallara uymayanlar o sektörde yer alamazdı" diye konuştu. Oda ve borsa sistemine duyulan güvenin artmasına katkı sağlayacak en temel unsurlardan birinin şeffaflık olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, verilen akreditasyonların odalara daha şeffaf ve hesap verebilir hizmet anlayışı getireceğini anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 13. Dönem de akredite olan 18 oda/borsa ve 2 şubeye akreditasyon sertifikalarını verdi. Malatya Ticaret Borsası da 2018 yılı içerisinde ilk kez denetlenerek akredite alanlar arasına adını yazdırdı. Malatya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Vahap Bulgurlu, akreditasyon sertifikasını Bakan Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.busabahmalatya.com