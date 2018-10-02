Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, istişare toplantıları kapsamında muhtarlarla bir araya geldi. Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan istişare toplantısına, Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Latif Okyay, İsmet Sarıgül ve bazı mahalle muhtarları katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye hizmetlerini 5 temel esas üzerine sürdürdüklerini belirterek, “Biz muhtarlarımızla periyodik aralıklarla bir araya geliyoruz. 102 mahalle muhtarımızın katıldığı toplantılar yapıyoruz. Toplantıları lokal olarak yaparsak daha verimli olacağına inandığımız için böyle 25’er kişilik guruplar halinde muhtarlarımızı dinlemek maksadıyla sizlerle bir araya geldik. Toplantılarımızı bundan sonra daha homojen bir yapıda yapacağız. Bizler belediyecilik anlayışımızı beş temel ilke üzerinde yürütüyoruz. Bunlar; katılımcı, sosyal, kültürel, çevrenin korunması ve hizmet belediyeciliğidir. Biz Battalgazi Belediyesi olduktan sonra özellikle 9 belediyenin kapanması ve il özel idarelerinin kapanarak Battalgazi Belediyesi çatısı altında bir belediye oluşması, homojenleşme yani bütünleştirme anlamında zor bir süreç geçirdik. Şimdi düşünün her belediyeden personel gelmiş, farklı görev ve algı anlayışları var. Siz bunları bütünleştireceksiniz, homojenleştireceksiniz, bir çatı altına getirerek ileri bir hedefe kilitleyeceksiniz. Bu ortamda kurumsallaşmak çok zor bir işti. Ama Battalgazi Belediyesi olarak bu süreci çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik” ifadelerinde bulundu.

4 BİN 500 KİLOMETRE YOL YAPTIK

Rekor düzeyde hizmetlere imza atıldığını belirten Başkan Gürkan, “Türkiye’de hangi belediyeyi alırsanız alın, onların hangi imkanları var ise bizimde vardır. Biz 4 bin 500 kilometre yol yaptık. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Artık bırakın köy yollarını, artık bahçe yolları bile asfaltla kaplanmıştır. Bakın taziyelere giderken hiçbir köy yolu asfaltsız değildir. Tüm mahallelerimizin alt ve üst yapısı, kaldırımları ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Kilit taşları, bordürleri, çevre düzenlemeleri ve parkları yapılmıştır. Bize teslim edilen park sayısı 38’dir. Biz tüm bu 50 yılda oluşan park sayısını 93’e çıkarmışız. Yani iki mislinden daha fazladır. Türkiye’de Rehabilitasyon Merkezi olan belediye yoktur. En büyük şehirlerde bile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezleri yoktur. Engelsiz Yaşam Merkezi 3-5 belediyede vardır. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu da Engelsiz Yaşam Merkezi olan bir belediye yoktur. Şu anda hizmet verdiğimiz belediye binası Külliye hariç, bakanlıklar da dahil olmak üzere bu standartta bina yoktur. Bu bina her tarafta örnek alınan bir binadır. Bakın binanın ışıkları güneş enerjisinden karşılanıyor. Fazla geldiğinde de başka yerlerden mahsup ediyoruz. Dolayısıyla biz belediyecilik olarak sosyal, kültürel, hizmet belediyeciliği, katılımcı belediyecilik anlamında ve çevrenin ve yeşilin korunması anlamında her türlü gayret ve çabayı gösteriyoruz. Şehrin temizliği başlı başına bir problemdir. Bunlara rağmen Türkiye’nin en temiz belediyelerinden biriyiz. Avrupa, Dünya ve Türkiye kalitesi belgesi alan bir belediyeyiz. Bu söylediklerim ilgili tescil kurumları tarafından tescil edilmiştir” sözlerini kullandı.

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, “Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerini gittiğimiz yerlerde ve sizlerden gelen geri dönüşlerde sürekli bir başarıdan bahsediliyor. Belediyemiz üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmiş oldu. Gerek asfaltlama çalışmaları, gerek öteki çalışmaları ile adından söz ettiren belediye unvanını almış oldu. Sayın başkanımız, Battalgazi Belediye Başkanı olarak göreve başladığı gün Battalgazi’yi hep birlikte yöneteceğimizi söylemişti. Kendisi sık sık muhtarlar ile bir araya gelerek, onların görüş ve önerilerini alıyor. Buda başarıyı birlikte getiriyor” diye konuştu. (Bülten)