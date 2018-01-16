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5 MİLYON TL TUTARINDA…

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarda öncü olmaya devam ediyor. Son yıllarda sosyal belediyecilik adına yaptığı yatırım, hizmet ve uygulamaları her geçen yıl artıran Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında toplamda 4 milyon 752 bin lira değerinde sosyal yardım yaptı.

5 MİLYON TL TUTARINDA…

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarda öncü olmaya devam ediyor. Son yıllarda sosyal belediyecilik adına yaptığı yatırım, hizmet ve uygulamaları her geçen yıl artıran Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında toplamda 4 milyon 752 bin lira değerinde sosyal yardım yaptı.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 16:11
5 MİLYON TL TUTARINDA…

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde yoğun bir yardım faaliyeti gerçekleştirildi.


5 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI


Sosyal belediyecilik projeleri kapsamında maddi imkânları yetersiz olan vatandaşları, değerlendirmeye tabi tutan Büyükşehir Belediyesi, gelir durumuna göre gıda ve ekmek yardımında bulunuyor. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde bin r defaya mahsus 90 aileye ayda bir, 2 bin 834 aileye üç ayda bir, 972 aileye yılda bir, 320 aileye de biolmak üzere toplamda 5 bin 216 aileye gıda ve ekmek yardımı yapıldı.


74 BİN KİŞİYE SICAK ÇORBA


Başta üniversite öğrencileri olmak üzere Adliye Meydanı üzerinde faaliyete geçirilen ‘İkram Çeşmesi’nde 1 yılda 74 bin 250 kişiye sıcak çorba ikramı yapıldı. Özellikle soğuk kış günlerinde 100 gün süreyle faaliyette bulunan ikram çeşmesinde öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi’nin çorba ikramından faydalandı.


SAVAŞ MAĞDURLARINA GIDA PAKETİ


Türkiye’deki mağdur vatandaşların yanı sıra komşu ülkelerdeki savaş mağdurlarına da kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içerisinde, Halep’teki savaş mağdurlarına 500 adet, Bayır Bucak Türkmenleri’ne 3 bin 500 adet, Erbil kentindeki savaş mağdurlarına ise 500 adet gıda paketi gönderdi. Gönderilen 4 bin 500 adet gıda paketinin parasal değeri ise 178 bin 415 lira oldu.


19 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ


Her yıl Ramazan ayının dolu dolu geçmesi için birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ayrıca verdiği iftar yemekleriyle de vatandaşlarla bir araya geliyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı dolayısıyla çoğunluğu kenar mahalle olmak üzere 21 mahallede 17 bin 500, ilçelerde de bin 500 olmak üzere toplam 19 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı içerisinde yaptığı gıda ve ekmek yardımlarının toplam tutarı ise 4 milyon 752 bin 387 lirayı buldu.

 

İHA

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