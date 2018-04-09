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5 KURUŞ BORCUMUZ YOK, ALACAĞIMIZ VAR

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Şehir ve İnsan’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesinin yaptığı hizmetlere dikkat çekerek, “Rekor düzeyde yaptığımız hizmetlere rağmen 5 kuruş borcumuz yoktur, üstelik alacaklarımız var” dedi.

5 KURUŞ BORCUMUZ YOK, ALACAĞIMIZ VAR

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Şehir ve İnsan’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesinin yaptığı hizmetlere dikkat çekerek, “Rekor düzeyde yaptığımız hizmetlere rağmen 5 kuruş borcumuz yoktur, üstelik alacaklarımız var” dedi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:27
5 KURUŞ BORCUMUZ YOK, ALACAĞIMIZ VAR

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından her hafta gerçekleştirilen konferanslar serisinin bu haftaki konuğu Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu. ‘Şehir ve İnsan’ konulu konferans, Türk Ocakları Malatya Şubesi’nde yapıldı. Burada ilk olarak konuşan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, Battalgazi ilçesinin tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ile birlikte yeniden şaha kalktığını belirterek, “Biz kişinin nerde olduğuna bakmıyoruz. Ne olduğuna bakıyoruz.  Selahattin Gürkan’ın nerde olduğu bizim için çok önem arz etmiyor. Onun fikirleri, onun yaptıkları bizim için önemli. Allah bin kere razı olsun. Eskiden Eskimalatya’ya gittiğimiz zaman Kervansaray’a uğramaktan korkuyorduk. Çünkü orada baliciler vardı, içkiciler vardı, başka şeyler yapanlar vardı, girilmesi de mümkün değildi. Ama bugün Battalgazi, Anadolu’yu anayurt yapan Battalgazi, yeniden şahlanıyor, yeniden ayağa kalkıyor. Malatya, orta Anadolu’nun ve Türkiye’ye yön verecek bir şehir haline geliyor” sözlerini kaydetti.

14 AYDA YAPILAN BİR HİZMET BİNASI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ‘Şehir ve İnsan’ konusunda katılımcılara bilgiler vererek, bir şehrin değerleri ile yönetilmesi durumunda o şehirlerin erdemli ve faziletli şehir olabileceğini söyledi. Battalgazi Belediyesinin yaptığı hizmetlere de değinen Başkan Gürkan, Türkiye’ye rol model olacak hizmetler yaptıklarını belirterek, “Önemli olan çokluk değildir, önemli olan varlıkta değildir, önemli olan makam mevkide değildir. Siz içinizde doğru olduğunuza inanıyor musunuz? Gittiğiniz yolun hak ve hakikat olduğuna inanıyor muzunuz? Ve emin adımlarla yürüyor musunuz? Gerisi teferruattır. Bugün Battalgazi Belediyesi, bugün Türkiye’nin önünde ve Türkiye’ye rol model olacak isler yapıyor ve onun önünde gidiyor.  Ve bugün en basit örneği; Mahallelilik Projesi Türkiye projesi olmuş mudur? Projenin orjini Battalgazi midir? Battalgazi’dir. Türkiye’de EXPO 2016’da 63 ülke ve 10 büyükşehirin katıldığı uluslar arası fuarda, 63 ülkenin içerisinde ve 10 büyükşehir belediyesi içerisinde ödül Battalgazi Belediyesi’ne verilmiştir.  Ve bugün bir hizmet binası yaptık. Türkiye’de ikinci birörneği yoktur.  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 14 ayda yapılan bir hizmet binası da yoktur. Biz bu memleket için çivi çakmış, bu memleket için kan dökmüş, bu memleket için canını vermiş, bu memleket için duygu cenneti oluşturmuş herkes bizim kardeşimizdir, herkes bizim başımızın da tacıdır. Battalgazi’de ikinci üniversite 800 dönüm yer, iki fakülte yapıldı. Devlet hastanesinin yeri alındı, Atatürk Kız Lisesi alındı, Ulu Cami’nin karşısındaki Anadolu Lisesi kaldırıldı. Oradaki 30 dönüm yer kamulaştırıldı. Hizmet binaları yapıldı. DSİ hizmet binası yapıldı. Asfalt tesisleri, konkasör tesisleri yapıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi yapıldı. Sosyal Yaşam Merkezi’nin inşaatı bitmek üzere. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi İspendereİçmeleri’ne yapılıyor. Asfaltsız yolumuz kalmadı. 5 kuruşta borcumuz yoktur. Üstelikte alacaklarımız var” diye konuştu.

Konferans sonrası katılımcılar ise, Battalgazi Belediyesinin yaptığı hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 09.04.2018 10:33
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Selahattin GürkanBusabahmalatyaMalatya‘Şehir Ve İnsan’ Konulu KonferansNADİR GÜNATATÜRK OCAKLARI
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