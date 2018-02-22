5 KİLOMETRELİK İSALE HATTI YAPILIYOR

Büyükşehir süreciyle kurulan ve vatandaşa altyapı hizmeti ulaştıran MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin altyapısını yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla kayıp kaçak su kullanımını minimum seviyeye düşürdü. Böylece gereksiz su kayıplarını önleyerek su tasarrufu sağladı. Son 44 yılın en kurak yılı yaşanması nedeniyle, gerekli önlemler MASKİ tarafından alınıyor.

SON 44 YILIN EN KURAK YILINI YAŞIYORUZ

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ve ilçelerde altyapı yenileme çalışmaları yapıyoruz. Son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Kuraklığa karşı önlem almak için planlamalar yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak oluşabilecek risklere karşı acil durumlarda kullanılmak üzere hazır bekletilen saniyede 700 litre su hacmine sahip 30 tane sondaj çalışması gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra su tasarrufu açısından çok önemli olan çalışmalarda yapıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi 700’lük borularla sondajların depo bağlantıları ve depolararası bağlantıları sağladığımız çalışmadır. Maliyeti 9,6 milyon TL olan 5 bin metrelik isale hattı çalışmaları yapıyoruz. 35 adet terfi binası, 30 adet debimetre vana odası çalışmalarımız devam ediyor. 700’lük borular kullanarak depolararası bağlantıyı sağlıyoruz. Böylece depoları anlık kontrol ediyoruz. Bir depoda fazla olan suyu, su miktarı az olan depoya aktarıyoruz. Mevcut suyumuzu israf etmeden değerlendiriyoruz. Kuraklığı yoğun olarak hissettiğimiz bu dönemde suyumuzu efektif olarak kullanıyoruz. Kurulduğumuz günden beri mevcut suyumuzun kullanımını kontrollü bir şekilde yapmak için çalışıyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com