Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

5 KİLOMETRELİK İSALE HATTI YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,9,6 milyonluk 5 kilometrelik isale hattı çalışması gerçekleştiriyor. Böylece depolar arası bağlantıyı sağlayarak suyun efektif olarak kullanmasını sağlıyor.

5 KİLOMETRELİK İSALE HATTI YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,9,6 milyonluk 5 kilometrelik isale hattı çalışması gerçekleştiriyor. Böylece depolar arası bağlantıyı sağlayarak suyun efektif olarak kullanmasını sağlıyor.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 13:58
5 KİLOMETRELİK İSALE HATTI YAPILIYOR

Büyükşehir süreciyle kurulan ve vatandaşa altyapı hizmeti ulaştıran MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin altyapısını yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla kayıp kaçak su kullanımını minimum seviyeye düşürdü. Böylece gereksiz su kayıplarını önleyerek su tasarrufu sağladı. Son 44 yılın en kurak yılı yaşanması nedeniyle, gerekli önlemler MASKİ tarafından alınıyor.

SON 44 YILIN EN KURAK YILINI YAŞIYORUZ

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ve ilçelerde altyapı yenileme çalışmaları yapıyoruz. Son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Kuraklığa karşı önlem almak için planlamalar yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak oluşabilecek risklere karşı acil durumlarda kullanılmak üzere hazır bekletilen saniyede 700 litre su hacmine sahip 30 tane sondaj çalışması gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra su tasarrufu açısından çok önemli olan çalışmalarda yapıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi 700’lük borularla sondajların depo bağlantıları ve depolararası bağlantıları sağladığımız çalışmadır. Maliyeti 9,6 milyon TL olan 5 bin metrelik isale hattı çalışmaları yapıyoruz. 35 adet terfi binası, 30 adet debimetre vana odası çalışmalarımız devam ediyor. 700’lük borular kullanarak depolararası bağlantıyı sağlıyoruz. Böylece depoları anlık kontrol ediyoruz. Bir depoda fazla olan suyu, su miktarı az olan depoya aktarıyoruz. Mevcut suyumuzu israf etmeden değerlendiriyoruz. Kuraklığı yoğun olarak hissettiğimiz bu dönemde suyumuzu efektif olarak kullanıyoruz. Kurulduğumuz günden beri mevcut suyumuzun kullanımını kontrollü bir şekilde yapmak için çalışıyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİMalatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresiMASKİDepo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2040’TA NÜFUSUN 100 MİLYONU GEÇMESİ BEKLENİYOR
2040’TA NÜFUSUN 100 MİLYONU GEÇMESİ BEKLENİYOR
HÜSEYİN ONUR YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
HÜSEYİN ONUR YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
TALEBİMİZ KARŞILIK BULMADI
TALEBİMİZ KARŞILIK BULMADI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim