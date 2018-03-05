5 İL İÇİN UYARI VAR!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemiz genelinde havanın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin edilmektedir.Yağışların Bingöl çevresinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini de aktaran merkez, rüzgarın orta ve kuvvetli olarak saatte 40 ile 60 kilometre hızda eseceği

bilgisini paylaştı.



Bingöl'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle,su baskını ve sel gibi doğal afetlere karşı tedbirli olunmasını isteyen merkez, bölge genelinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle soba, doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı da dikkatli olunmasını istedi. busabahmalatya.com

