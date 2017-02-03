03 Şubat 2017 Cuma

5 evsiz daha kurtarıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi dondurucu soğuklar nedeniyle evsiz olan vatandaşlara yardım ediyor. Mobil Huzur ve Denetim ekipleri donma tehlikesi geçiren 5 vatandaşı daha sokaklardan aldı.

03 Şubat 2017 Cuma 17:22
5 evsiz daha kurtarıldı

  Sokaklarda yaşayan vatandaşlara Malatya Büyükşehir Belediyesi yardım etmeye devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da son yılların en soğuk kış mevsimi yaşanırken, sokakta kalan vatandaşları Malatya Büyükşehir Belediyesi misafir ediyor. Özellikle geceleri dondurucu soğukların yaşandığı Malatya’da Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sokakları tarayarak, evsiz vatandaşlara sıcak ortam imkanı sağlıyor.

SICAK ORTAM SAĞLANIYOR
  Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sokaklarda kalan vatandaşlara yardım elini uzatan Malatya Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış gecelerinde evsizleri sıcak ortamlarda misafir ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince müşterek olarak çalışmalarına devam eden Mobil Huzur ve Denetim ekipleri tarafından, son olarak donma tehlikesi geçiren 5 vatandaşın daha sokaklardan alınarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği tesislerde misafir edildikleri bildirildi.

HABER MERKEZİ
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