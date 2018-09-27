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5 bin kişiye aşure ikramı

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı tarafından 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

5 bin kişiye aşure ikramı

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı tarafından 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:41
5 bin kişiye aşure ikramı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe partilerin yanı sıra vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan il Başkanı Enver Kiraz, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu dile getirerek “Bugün aşuremizi yapıyoruz. Aşuremizi paylaşan ve bizimle birlikte olan değerli muhtarlarımıza, değerli sivil toplum örgütü başkanlarına, değerli dedelerimize çok teşekkür ediyorum. Tabi Kerbela bundan yüzyıllarca yıl önce yaşanan gerçekten zalimlik karşısında zulüm karşısında direnen kişilerin en önemli olaylarından birisi. Buralardan hepimizin ders çıkarması gerekiyor. Ker belaların bir daha yaşanmaması gerekiyor. Muharrem ayı her zaman söylüyoruz. Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerimizin aslında bir yası, dolayısıyla bu yası yerine getiren oruçlarını yerine getiren tüm arkadaşlarımızın oruçlarının kabul olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Başkan Kiraz, “Aşure birçok ürünün bir araya gelerek çorba tarzı bir yiyeceğin oluştuğu bir durum. Dolayısıyla bu topraklardaki kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün en önemli örneklerinden bir tanesi de aşure etkinliğidir. Bu aşurenin ülkemizin sevgisine, kardeşliğine de vesile olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde yıllarda bu Muharrem ayının bize kardeşlik, barış, hoşgörünün ve mutluluk getirmesini diliyorum” sözlerine yer verdi. (İHA)

İHA

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
AşureCUMHURİYET HALK PARTİSİMalatya
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