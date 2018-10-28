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 5 bin kişi ziyaret etti 

Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Onar Mahallesi'nde bulunan Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait yaklaşık 2 bin 800 yıllık kaya mezarlarını 10 ayda 5 bin kişi ziyaret etti. 

 5 bin kişi ziyaret etti 

Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Onar Mahallesi'nde bulunan Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait yaklaşık 2 bin 800 yıllık kaya mezarlarını 10 ayda 5 bin kişi ziyaret etti. 

28 Ekim 2018 Pazar 15:16
 5 bin kişi ziyaret etti 

Arapgir ilçesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Onar Mahallesi'nde bulunan Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirtilen yaklaşık 2 bin 800 yıllık 21 kaya mezarı ve mezarlardan birinin duvarlarında bulunan hiyeroglifleri yerinde görmek için 10 ayda Onar Mahallesini ziyaret eden kişi sayısı 5 bini buldu. Açık ve içerisine girilebilen kaya mezarlarından duvarında hiyerogliflerin bulunduğu mağaranın özellikle ilgi odağı olduğunu 10 ayda kaya mezarlarını yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Onar Mahallesi'nin gönüllü rehberi Serdan Kaygusuz, "Kaya mezarları Romalılara ait. Mağaraların üzerinde bulunan tarlalarda ikamet eden lejyonerler buradan Arap ülkelerine akınlar düzenlermiş.Duvarında at-güneş gibi çeşitli figürlerin bulunduğu Romalı generale ait kaya mezarda paralar ve kılıçlar bulunmuştur.Mağaraların üst kısmında bulunan alana yerleşen 6-7 bin kişi oldukları tahmin edilen Romalılar ölülerini bu mağaralara defnetmiştir.Mağaralar genel olarak orjinalliğini korumuş çok fazla tahribata uğramamıştır" diye konuştu 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaArapgirOnar MahallesiDoğu Roma İmparatorluğuKaya Mezarları
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