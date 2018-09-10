5 bin hanenin aydınlatma ihtiyacını karşılayacak

Bir yılda 3 megawat enerji üretecek GES Santrali yaklaşık olarak 5 bin konutun aydınlatma ihtiyacını karşılayacak. Santral, Büyükşehir Belediyesinin kasasına yıllık 3 milyon TL katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat enerji üretimine başlayan GES Santralinde incelemelerde bulunup, Büyükşehir Belediyesinin enerji projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Geziye bazı Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çalışanları da katıldı. Malatya’nın bütün dinamikleriyle el ele verip birlikte yürüyeceklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, memleketin her metrekaresine emek veren, ter akıtan, yorulan herkese saygı duyduklarını, hep birlikte gece gündüz demeden Malatya’yıdaha ileriye taşıyacaklarını söyledi. Acil Eylem Planı’nda yer alan 112 projeden 9.'yu hizmete açtıklarını belirten Başkan Polat, “Malatya’yı enerji üssü haline getiriyoruz. Kurduğumuz ve kuracağımız enerji tesisleri Büyükşehir Belediyemize önemli miktarda gelirler getirecek. Enerji bakımından dışa bağımlılığı azaltacak. GES Enerji Santralimiz doğu dostu, ürettiği enerjinin tamamı güneşten. Tesisimiz yıllık 3 megawat enerji üretiyor ve 5 bin hanemizin aydınlatma ihtiyacını karşılıyor. Bütçemize, yıllık 3 milyon TL katkı sağlayacak. Eski çöp sahamızda, çöpten elektrik üretimi yapıyorduk. Entegre Çevre Projemiz tamamlandığında 12,4 megawat elektriği oradan üreteceğiz. Ayrıca 1 megawat enerji üretecek bir başka GES projemiz var. Temelini attığımız Kuyuönü HES projemiz 2,2 megawat gücünde. Tamamı bittiğinde toplamda 18,6 megawatlık bir enerji üretim merkezi haline geleceğiz. Durmayacağız, çalışacağız, koşacağız, koşturacağız. Doğa ve çevre dostu enerji teknolojilerini yakından takip ederek dışa bağımlılığı azaltıp, kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com