5 Bin Adet Balon ve Bayrak Dağıtıldı

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkan Vekili Cemal Hanilçi etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, “23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı münasebetiyle çocuklarımıza ve gençlerimize bayrak sevgisini ve bayrak aşkını aşılamak maksadı ile 15 Temmuz Milli İrade Ocakları olarak bugün burada bir araya geldik.15 Temmuz temalı ve Türk bayraklı balonlarımızı dağıtacağız. Bugünün Türkiye’sinde çocuk olanlar yarının Türkiye’sinde ülkeyi yönetenler olacaktır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ülkeye yapılan bu ihaneti unutmasınlar her daim dik ve diri dursunlar. 23 Nisan 1920 tarihinde çocuklarımıza emanet edilen bu ülkeye 15 Temmuz 2016 tarihinde işgal girişimi ile bir ihanet düzenlenmiştir. Biz, bu ülkenin geleceği emanet edilen çocuklarımıza vatanımıza ve toprağımıza yapılan, bu ihaneti diri tutmak için her daim yanlarında olacağız ve sürekli bu ihaneti anlatacağız. Bu millet milli iradenin tecelli ettiği yer olan TBMM’ye bomba atan hainleri unutmayacak ve unutturmayacaktır” diye konuştu. (Bülten)