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48 eser sanatseverlerle buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonu'nda yer alan 48 eserden oluşan "Malatya Modern'e Doğru İlk Adım" sergisi sanatseverlerle buluştu.

48 eser sanatseverlerle buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonu'nda yer alan 48 eserden oluşan "Malatya Modern'e Doğru İlk Adım" sergisi sanatseverlerle buluştu.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:50
48 eser sanatseverlerle buluştu

Malatya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Fehmi Kolçak Devlet Sanat Galerisi'nde düzenlenen, küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu'nun yaptığı sergide TCMB Sanat Koleksiyonu'nda bulunan 43 sanatçıya ait 48 eser yer alıyor.

Üç boyutlu çalışmaların da beğeniye sunulduğu serginin açılışında konuşan Malatya Valisi Ali Kaban, serginin Merkez Bankasının çok zengin resim koleksiyonunun küçük bir parçası olduğunu belirtti.

3 TEMEL ETKEN

Türk ressamlarına ait çok değerli eserlerin kentte bulunduğunu ifade eden Kaban, "Toplumları ayakta tutan temel 3 etkenden bahsedeceksek birisi adalet, birisi bilim ve teknoloji ise üçüncüsü de sanattır. Biz bunların her birini aynı oranda güç ve hassasiyetle ayakta tutmazsak tam anlamıyla toplum oluşturma kabiliyetimizi de uzun süre ayakta tutamayız” şeklinde konuştu.

Vali Kaban, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy ise, sosyal sorumluluk stratejileri gereği Türk resim sanatını desteklediklerini söyledi.

ESERLERİMİZİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURUYORUZ

Koleksiyonda 900'den fazla eserin bulunduğuna işaret eden Atasoy, "1994 yılından beri yurt içi ve yurt dışında açılan sergilerde eserlerimizi sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bugün koleksiyonumuzdaki 40'ın üzerinde eserle karşı karşıyasınız. Bu eserlerde Türk resim sanatının gelişimini bulabilirsiniz” diye konuştu.

Sergi, 31 Ekim'e kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sanat KoleksiyonuMalatya
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