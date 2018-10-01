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44 ayda 526 litre su…

MASKİ ekipleri 2015-2018yılları arasında 2 bin 598 sokakta 931 bin 681 metrelik şebeke hattını tarayarak fiziki kayıp kaçak arama çalışmaları yaptı. Çalışmalar sonucunda bin 237 adet arıza tespit edildi. Arızalara müdahaleler sonucunda 526 lt/sn su sisteme kazandırıldı.

44 ayda 526 litre su…

MASKİ ekipleri 2015-2018yılları arasında 2 bin 598 sokakta 931 bin 681 metrelik şebeke hattını tarayarak fiziki kayıp kaçak arama çalışmaları yaptı. Çalışmalar sonucunda bin 237 adet arıza tespit edildi. Arızalara müdahaleler sonucunda 526 lt/sn su sisteme kazandırıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:53
44 ayda 526 litre su…

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü yaptığı projeleri hayata geçirerek, Malatya’nın zengin su varlığını korumak için çıktığı yolda ilerliyor. Bu doğrultuda; şebekeden kaynaklı kayıp-kaçak suların önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya merkezde su tesisatı borularının zaman içinde yıpranması, bağlantı yerlerinin hasar görmesi, şebeke borularının kullanım ömrünü doldurması gibi nedenlerden kaynaklı fiziki su kayıp-kaçaklarını tespit etmeye devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Fiziki kayıp-kaçak suların önüne geçebilmek için kesintisiz çalışan ekip arkadaşlarımız 2015-2018yılları arasında 2 bin 598 sokakta 931 bin 681 metrelik şebeke hattını tarayarak fiziki kayıp kaçak arama çalışmaları yaptı. Çalışmalar sonucunda bin 237 adet arıza tespit edildi. Arızalara müdahaleler sonucunda 526 lt/sn su sisteme kazandırıldı. Bu kazandırılan su 240 bin kişinin bir günlük ihtiyacına tekabül ediyor. Amacımız fiziki kayıp-kaçak sularımızı minimuma indirmek. Su israfının önüne geçerek Malatyalı hemşerilerimizin suyu daha uzun yıllar kullanılmasını sağlamak” diye konuştu. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MASKİSuKayıp Kaçak
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