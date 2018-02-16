41 KİŞİ YAKALANDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasında haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişinin 5-11 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, yakalanan bazı şahısların işledikleri suçlar ve hükümleri şöyle:

“Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı M.B. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi’nde otodan hırsızlık suçundan dolayı U.B. isimli şahıs, Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Battalgazi ilçesi Başarık Mahallesi’nde açıktan hırsızlık suçundan dolayı A.H. isimli şahıs, Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı K.K. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

HAKARET SUÇU…

Hakaret suçundan 11 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan 6 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.İ. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Silahla yağma suçundan 10 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Alkollü araç kullanma suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.'' busabahmalatya.com