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“40 YILLIK İŞLERİ 3 YILDA TAMAMLADI”

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş ve parti il yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Ulutaş, Battalgazi Belediyesinin hizmetlerine dikkat çekerek, “Başkanımız 40 yıllık belediyelerin yaptığı işleri 3 yılda tamamladı. Bunu Malatya’da kimse inkar edemez” dedi.

“40 YILLIK İŞLERİ 3 YILDA TAMAMLADI”

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş ve parti il yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Ulutaş, Battalgazi Belediyesinin hizmetlerine dikkat çekerek, “Başkanımız 40 yıllık belediyelerin yaptığı işleri 3 yılda tamamladı. Bunu Malatya’da kimse inkar edemez” dedi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:22
“40 YILLIK İŞLERİ 3 YILDA TAMAMLADI”

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş ve parti il yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada konuşan Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, Battalgazi Belediyesi’nin başarılı hizmetlerde bulunduğunu belirterek,“Sayın Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyarete geldik. Misafirperverliklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız 40 yıllık belediyelerin yaptığı işleri kısa bir sürede sadece 3 yılda tamamladı. Bunu Malatya’da kimse inkar edemez. Kendilerine yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, siyasi partilerin önemine dikkat çekerek, “Sayın BBP İl Başkanı ve yönetim kurulunu burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Siyasi partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Büyük Birlik Partisi de duruşuyla, milli ve manevi değerlere bağlılığı ile Türkiye’de önemli bir misyon yüklenmiş siyasi partilerimizden bir tanesidir” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Ali Rıza UlutaşSelahattin GürkanMalatyaBusabahmalatya
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