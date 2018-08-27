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40 bin kamu borçlusu, borcunu yapılandırdı

Kamuya yönelik borçlarını yapılandırmak isteyen milyonlarca vatandaş, 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvurularda bulundu. Malatya’da 40 bin kişinin borcunu yapılandırmak üzere başvuru yaptığı öğrenildi.

40 bin kamu borçlusu, borcunu yapılandırdı

Kamuya yönelik borçlarını yapılandırmak isteyen milyonlarca vatandaş, 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvurularda bulundu. Malatya’da 40 bin kişinin borcunu yapılandırmak üzere başvuru yaptığı öğrenildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:48
40 bin kamu borçlusu, borcunu yapılandırdı

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen milyonlarca kişi için başvuru süresi 31 Temmuz’dan 27 Ağustos’a kadar uzatılmıştı. Borçların neredeyse yarıya yarıya indiği yapılandırma için yarın son gün bugün. Bu kapsamda Malatya’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden önce 40 bin kişinin başvuruda bulunduğu ve bu rakamın daha da yükseldiği ifade edildi.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yapılandırma 31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, Genel Sağlık Sigortası borçları, vergi, trafik cezaları, karayolları idari cezaları, su borcu, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçları, öğrenci kredileri yasa kapsamında bulunuyor.

GECİKME FAİZİ SİLİNECEK

Sabah’ın haberine göre, başvurular kapsamında borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Taksitle ödeme seçilirse, anapara + Yİ-ÜFE katsayı ile çarpılıp bölünecek.

Borçlular; isteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek.

GER YARISINA KADAR BAŞVURU…

Bu anlamda konuya ilişkin konuşan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, bugün saat 24.00’e kadar başvuruların yapılacağını vurguladı. Vatandaşların hem ilgili kurumlardan hem de internetten başvurularını yaptığını söyleyen Poyraz, herkesin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Poyraz, 9 günlük bayram tatilinden önce başvuru oranının 40 bin dolaylarında olduğunu ifade ederek, bu rakamın yükseldiğini de sözlerine ekledi.

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