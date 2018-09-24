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40 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Şahnahan B-C Sulama Kanalına Karakaya Baraj Gölü’nden Pompaj ile Su Takviyesi Yapılması Projesi inşaat çalışması devam ediyor.

40 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Şahnahan B-C Sulama Kanalına Karakaya Baraj Gölü’nden Pompaj ile Su Takviyesi Yapılması Projesi inşaat çalışması devam ediyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:30
40 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Şahnahan B-C Sulama Kanalına Karakaya Baraj Gölü’nden pompaj ile su takviyesi yapılması projesi devam ediyor. Şahnahan B-C Sulama Kanalına Karakaya Baraj Gölü’nden Pompaj ile Su Takviyesi Yapılması Projesinde inşaat çalışmalarına başlandığını belirterek, projenin toplam maliyetinin 12 milyon TL olduğunu bildirdi.

SANİYEDE 2 METREKÜP SU TAKVİYESİ SAĞLANACAK

Konu ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili-AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malatya’da önemli bir projenin daha hayata geçirildiğini ve bölgedeki çiftçilerin sulama suyu konusunda yaşamış olduğu sorunların çözüm bulacağını belirterek, “Proje ile toplam 6 bin 718 hektar arazinin sulanmasını sağlayan Şahnahan B ve C kanallarına 65 metrelik 2 adet pompa ile Alişar mevkiinden toplam saniyede 2 metreküp su takviyesi sağlanacaktır. Projenin toplam maliyeti 12 milyon TL’dir. Malatyalı çiftçimize, üreticimize hayırlı olsun” dedi.

Şahnahan B-C Sulama Kanalına Karakaya Baraj Gölünden Pompaj İle Su Takviyesi Projesinde çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Proje de DSİ tarafından 26 Ocak 2018’te yapılan yapım ihalesinin ardından yüklenici firmaya yer teslimi 7 Mart 2017 tarihinde yapıldı. DSİ tarafından yine proje kapsamında çelik boru alım ihalesi ise 20 Nisan 2018 tarihinde yapıldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
KARAKAYA BARAJ GÖLÜ
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