4 yıllık çalışmalar yeni başkana anlatıldı

Yapılan çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a brifing veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 4 yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları bir sunumla özetlemeye çalışacağız. İnşallah bütün ekibimizle daha güzel hizmetler yapmak için gayret edeceğiz” dedi.

MALATYA DOĞU'NUN İNCİSİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Büyükşehir’imizin önemli kurumlarından biri olan ve Türkiye’de örnek kurum olan su ve kanalizasyon idaremiz MASKİ’yi ziyaret etmekteyiz. Kıymetli Genel Müdürümüz, Yönetim Kurulu arkadaşlarımız, Genel Müdür Yardımcılarımız ve Daire Başkanlarımızla değerlendirme toplantısı yapacağız. Göreve başladığım günden itibaren arkadaşlarımızdan brifing alıyorum. 10 gün içerisinde bütün brifingleri inşallah tamamlamış olacağız. Daha sonraki süreçte yapımızı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.13 ilçemizin tamamına Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet üretmekteyiz. Su ve Kanalizasyon kurumumuz MASKİ kanalıyla da 13 ilçemizde altyapı çalışmaları yapmaktayız Biz Malatya’nın emrindeyiz, hizmetindeyiz. İnşallah Doğu’nun İncisi Malatya’yı çok daha ileri noktalara taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

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