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4 YILDA 3 BİN 489 VANA AKTİF HALE GETİRİLDİ

İçme suyu hat vanalarının bakım, onarım, yenileme, vana iptali ve yükseltme çalışmaları yaptıklarını dile getiren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “4 yılda; 2 bin 36 adet hat vanası yükseltme çalışmaları yaptık. Arızalanan 722 adet vananın onarımını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız esnasında ihtiyaç olan yerlere 586 adet yeni vana montajı yaptık” dedi.

4 YILDA 3 BİN 489 VANA AKTİF HALE GETİRİLDİ

İçme suyu hat vanalarının bakım, onarım, yenileme, vana iptali ve yükseltme çalışmaları yaptıklarını dile getiren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “4 yılda; 2 bin 36 adet hat vanası yükseltme çalışmaları yaptık. Arızalanan 722 adet vananın onarımını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız esnasında ihtiyaç olan yerlere 586 adet yeni vana montajı yaptık” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 12:36
4 YILDA 3 BİN 489 VANA AKTİF HALE GETİRİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü altyapıda oluşan arızalara müdahale etmeye devam ediyor. İçme suyu hat vanalarının bakım, onarım, yenileme, vana iptali ve yükseltme çalışmalarını yapan MASKİ çalışmalar kapsamında 4 yıl içinde 3 bin 489 vanayı aktif hale getirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve oluşan içme suyu arızalarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarını belirten Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, kurulduğumuz günden itibaren Malatya genelinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

YENİ VANA MONTAJI YAPTIK

Son yıllarda hat vanası çalışmalarını da dile getiren Do. Dr. Özdemir, “Şehrimizin içme suyu hat vanalarının tamamını tespit ederek kayıt altına alıyoruz. Kayıt altına aldığımız bu vanalarda, bakım, onarım, yenileme, vana iptali ve yükseltme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda son 4 yılda; 2 bin 36 adet hat vanası yükseltme çalışmaları yaptık. Arızalanan 722 adet vananın onarımını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız esnasında ihtiyaç olan yerlere 586 adet yeni vana montajı yaptık. Eskiyen 145 adet hat vanalarını yeni vanalarla değiştirdikdiye konuştu.

BİR ALTYAPI AĞI OLUŞTURDUK

Çalışmaların öncesi ve sonrasıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Özgür Özdemir, şunları kaydetti:

“Hat vanası yükseltme çalışmalarımızdan önce bir sokakta arıza olduğunda, hat vanaları asfaltın altında olduğu için suyu depodan kesiyorduk. Depodan suyun kesilmesiyle diğer mahallelerin de suyu kesiliyor ve vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Yapılan çalışmalarla birlikte, bir sokakta oluşan arızadan dolayı sadece o sokağın suyu arıza giderilinceye kadar kesiliyor. Bir sokakta oluşan arızadan diğer mahalleler etkilenmiyor. Şehir genelinde hat vanalarının yükseltilmesi ve aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla sağlam bir altyapı ağı oluşturduk. İnşa ettiğimiz sağlam altyapı çalışmaları sonucunda arıza ve bağlantı çalışmaları dışında su kesintileri yaşanmıyor. Şehrimiz ve insanımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için çalışıyoruz.”  Bülten -busabahmalatya.com 

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MalatyaOnarımBakımİçme Suyu Hat VanalarıMASKİ
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